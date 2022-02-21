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ДНР нужна финансовая и военная помощь России, заявил Басурин

ДНР нужна финансовая и военная помощь России, заявил Басурин - РИА Новости, 21.02.2022

ДНР нужна финансовая и военная помощь России, заявил Басурин

Донецкой народной республике (ДНР) нужна финансовая и военная помощь России, говорится в заявлении замруководителя Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:35

2022-02-21T14:35

2022-02-21T16:17

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Донецкой народной республике (ДНР) нужна финансовая и военная помощь России, говорится в заявлении замруководителя Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуарда Басурина."Финансовая помощь, военная помощь тоже необходима по разным направлениям", — сказал он в эфире "Соловьев.live".При этом Басурин отдельно отметил потребность в моральной поддержке.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Также ВСУ организовали на территории ДНР и ЛНР несколько диверсий: в частности, 18 февраля в Донецке взорвалась машина начальника управления Народной милиции, сам он не пострадал. В тот же день в Луганске прогремели два взрыва на газопроводе.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В ЛНР под мостом, через который вывозили граждан, обнаружили взрывное устройство.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, в мире, здоровье - общество, донбасс