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В Донбассе идет война, заявил Басурин

В Донбассе идет война, заявил Басурин - РИА Новости, 21.02.2022

В Донбассе идет война, заявил Басурин

В Донбассе идет война, ситуация не просто сложная, а критическая, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:32

2022-02-21T14:32

2022-02-21T16:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Донбассе идет война, ситуация не просто сложная, а критическая, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."У нас идет война… Ситуация не просто сложная, она реально критическая", - сказал он в эфире "Соловьев Live".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина