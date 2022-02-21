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Басурин назвал цель проникших в ДНР диверсантов

Басурин назвал цель проникших в ДНР диверсантов - РИА Новости, 21.02.2022

Басурин назвал цель проникших в ДНР диверсантов

Две группы диверсантов проникли на территорию ДНР, одной удалось взорвать ракетно-артиллерийский склад, сейчас ведется поиск диверсантов, сказал представитель... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:27

2022-02-21T13:27

2022-02-21T13:38

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

коминтерново

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Две группы диверсантов проникли на территорию ДНР, одной удалось взорвать ракетно-артиллерийский склад, сейчас ведется поиск диверсантов, сказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Утром начался массированный обстрел населенного пункта Коминтерново. В этот момент было проникновение двух диверсионных групп в глубь территории нашей республики. Одной задачей группы был подрыв ракетно-артиллерийских складов, что было осуществлено. Вторая группа выдвинулась в направлении на Новоазовское по дестабилизации ситуации. На данный момент сотрудниками МГБ и МВД совместно с военными проводится поисковое мероприятие по нахождению и ликвидации этих двух групп", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило, что диверсионная группа осуществила прорыв в ДНР в понедельник, в результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Народной милиции.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

коминтерново

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, коминтерново, луганская народная республика, донецкая народная республика