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В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Донбассе

В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Донбассе - РИА Новости, 21.02.2022

В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Донбассе

Москва глубоко обеспокоена ситуацией в Донбассе, не видит снижения напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник журналистам. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:38

2022-02-21T11:38

2022-02-21T12:30

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москва глубоко обеспокоена ситуацией в Донбассе, не видит снижения напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник журналистам."Я оставлю без комментариев этот вопрос. Ситуация действительно чрезвычайно напряженная. Там мы не видим признаков понижения уровня напряжённости. Интенсивнее становятся провокации, обстрелы. Конечно, это вызывает очень глубокую обеспокоенность", - заявил Песков, отвечая на вопрос про регулярные обстрелы республик и подключится ли РФ, если ЛНР и ДНР попросят о помощи."Помощь, вы знаете, президент поручил правительству организовать выплату 10 тысяч рублей каждому беженцу. Эта работа ведется. Какие-то выплаты начались. Что касается условий размещения, то это нужно обращаться в каждый конкретный регион или в МЧС", - добавил Песков.Ситуация в Донбассе обострилась в последние несколько дней, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, россия, дмитрий песков