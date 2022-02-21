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В ЛНР формируют дополнительные подразделения второго эшелона обороны

В ЛНР формируют дополнительные подразделения второго эшелона обороны - РИА Новости, 21.02.2022

В ЛНР формируют дополнительные подразделения второго эшелона обороны

В самопровозглашенной ЛНР формируют дополнительные подразделения второго эшелона обороны, сообщили в Народной милиции республики. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:14

2022-02-21T11:14

2022-02-21T13:33

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. В самопровозглашенной ЛНР формируют дополнительные подразделения второго эшелона обороны, сообщили в Народной милиции республики."В связи с объявлением всеобщей мобилизации формируются дополнительные подразделения второго эшелона обороны республики. Утверждена программа боевой подготовки, материально-технического обеспечения подразделений мобилизационного резерва", — говорится в заявлении.Только в феврале в ряды защитников ЛНР поступило более 400 добровольцев из России, также прибывают люди из республик бывшего Советского Союза, добавляется в публикации.Народная милиция сообщает о повышении интенсивности боевой подготовки из-за угроз атак со стороны ВСУ.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры. Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, россия, ссср