https://ria.ru/20220221/donbass-1774007935.html

Кузнецова выразила надежду на скорую стабилизацию ситуации в Донбассе

Кузнецова выразила надежду на скорую стабилизацию ситуации в Донбассе - РИА Новости, 21.02.2022

Кузнецова выразила надежду на скорую стабилизацию ситуации в Донбассе

Вице-спикер Госдумы, замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова выразила надежду на скорейшее нормализации ситуации на Донбассе, отметив, что... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:25

2022-02-21T10:25

2022-02-21T10:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773880272_0:55:2875:1672_1920x0_80_0_0_3fc988a68e5a0107d22fa370cfb24677.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова выразила надежду на скорейшее нормализации ситуации на Донбассе, отметив, что пока важно оказать поддержку беженцам из ЛНР и ДНР.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках."Тысячи людей - женщины, дети, пожилые люди - вынуждены покидать свои дома, свои родные места, над которыми нависла сейчас угроза. И люди, прибывающие из ЛНР и ДНР, находят защиту сейчас на территории РФ. Конечно, мы надеемся, что ситуация на Донбассе скоро нормализуется и небо станет мирным, но сейчас эти люди оказались в сложной ситуации в условиях неизвестности, неопределенности, и у них возникает очень много вопросов. Понимаем, как необходима беженцам такая поддержка - правовая, информационная, консультативная, мы создаём возможности для её оказания на базе наших общественных приемных",- сказала Кузнецова на семинаре общественных приемных ЕР.Так, первый центр правовой помощи открылся в Ростовской области в воскресенье, подчеркнула Кузнецова. По словам вице-спикера Госдумы, отработаны алгоритмы помощи, работают юристы и специалисты других отраслей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, единая россия, анна кузнецова