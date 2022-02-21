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Пункты размещения Воронежа приняли 603 человек из ЛНР и ДНР

Пункты размещения Воронежа приняли 603 человек из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.02.2022

Пункты размещения Воронежа приняли 603 человек из ЛНР и ДНР

Четыре пункта временного размещения в Воронеже приняли 603 человек из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, среди них 261 ребенка,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T09:08

2022-02-21T09:08

2022-02-21T09:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

эвакуация жителей днр и лнр в россию

владимир зеленский

донецкая народная республика

воронежская область

денис пушилин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Четыре пункта временного размещения в Воронеже приняли 603 человек из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, среди них 261 ребенка, сообщил мэр города Вадим Кстенин.В воскресенье на территории Воронежской области из-за растущего потока людей, пребывающих в регион из ДНР и ЛНР, был введен режим ЧС."Четыре городских пункта временного размещения приняли вчера 603 человека, оказавшихся в беде, среди них 261 ребенок. Все задачи, которые ставились по размещению людей, организации питания, обеспечению мер санитарной защиты и т.д., выполнены. В ближайшее время необходимо снять оставшиеся бытовые вопросы и начинать работать индивидуально с каждой семьей, с каждым прибывшим", - написал Кстенин в своем Telegram-канале.Мэр Воронежа поручил проработать вопросы продолжения обучения детей и подготовится к тому, "чтобы в случае необходимости мы могли принять и поддержать беженцев, поскольку поезда продолжают приходить"."Хочу поблагодарить муниципальных служащих, сотрудников наших учреждений и всех коллег, которые были задействованы в последние два дня. Вы проявили не только необходимую служебную ответственность и высокий профессионализм, но и настоящее неравнодушие и искреннее сочувствие. Благодарю всех воронежцев, которые выражают готовность помочь женщинам, детям, пожилым людям, вынужденно покинувшим места проживания, высказывают слова поддержки!" - заключил он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, владимир зеленский, донецкая народная республика, воронежская область, денис пушилин, луганская народная республика, telegram (приложение)