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В Забайкалье заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР

В Забайкалье заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

В Забайкалье заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР

Кабмин Забайкалья заявил о готовности разместить в регионе эвакуированных жителей Донбасса, сообщили в пресс-службе краевого правительства. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T09:01

2022-02-21T09:01

2022-02-21T09:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

эвакуация жителей днр и лнр в россию

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ЧИТА, 21 фев - РИА Новости. Кабмин Забайкалья заявил о готовности разместить в регионе эвакуированных жителей Донбасса, сообщили в пресс-службе краевого правительства."Позиция сформирована. В подобных ситуациях мы однозначно не можем оставаться в стороне. В случае необходимости мы будем принимать эвакуированных. Места и условия необходимо проработать, посмотреть, какие у нас есть резервы. Но позиция в этой части принципиальная: людей мы не бросим и будем помогать", - процитировали в пресс-службе вице-премьера правительства края Андрея Кефера.Ранее готовность помочь эвакуированным жителям выразили порядка 30 субъектов страны. Для этого будут развёрнуты пункты временного размещения на территории учреждений социальной сферы, санаториев, пансионатов.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев