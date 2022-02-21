https://ria.ru/20220221/dogovor-1774188956.html

Путин подписал договоры о сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Путин подписал договоры о сотрудничестве с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

Путин подписал договоры о сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T22:41

2022-02-21T22:41

2022-02-21T22:53

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.Глава государства в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза РФ обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.После подписания указов Путин и глава ДНР Денис Пушилин подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой. Затем Путин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской народной республикой.

https://ria.ru/20220221/putin-1774181531.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия