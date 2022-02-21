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Путин подписал договоры о сотрудничестве с ДНР и ЛНР
Путин подписал договоры о сотрудничестве с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022
Путин подписал договоры о сотрудничестве с ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:41
2022-02-21T22:53
владимир путин
ситуация в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.Глава государства в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза РФ обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.После подписания указов Путин и глава ДНР Денис Пушилин подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой. Затем Путин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской народной республикой.
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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владимир путин, ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия
22:41 21.02.2022 (обновлено: 22:53 21.02.2022)
 
Путин подписал договоры о сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Президент Путин подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Глава государства в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза РФ обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
После подписания указов Путин и глава ДНР Денис Пушилин подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой. Затем Путин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской народной республикой.
Президент России Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 22:40
Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Владимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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