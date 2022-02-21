https://ria.ru/20220221/dogovor-1774188956.html
Путин подписал договоры о сотрудничестве с ДНР и ЛНР
Путин подписал договоры о сотрудничестве с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022
Путин подписал договоры о сотрудничестве с ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:41
2022-02-21T22:41
2022-02-21T22:53
владимир путин
ситуация в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.Глава государства в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза РФ обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.После подписания указов Путин и глава ДНР Денис Пушилин подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой. Затем Путин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской народной республикой.
https://ria.ru/20220221/putin-1774181531.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия
22:41 21.02.2022 (обновлено: 22:53 21.02.2022)
Путин подписал договоры о сотрудничестве с ДНР и ЛНР
Президент Путин подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР