https://ria.ru/20220221/dnr-1774061872.html

В ДНР объявили режим ЧС из-за прекращения питьевого водоснабжения

В ДНР объявили режим ЧС из-за прекращения питьевого водоснабжения - РИА Новости, 21.02.2022

В ДНР объявили режим ЧС из-за прекращения питьевого водоснабжения

В ДНР объявили ЧС государственного уровня из-за остановки насосной станции и прекращения централизованного питьевого водоснабжения, рассказали в местном МЧС. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:43

2022-02-21T13:43

2022-02-21T15:43

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. В ДНР объявили ЧС государственного уровня из-за остановки насосной станции и прекращения централизованного питьевого водоснабжения, рассказали в местном МЧС.Ранее представительство республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что Васильевская насосная станция повреждена в результате обстрела со стороны украинских силовиков."В связи с интенсивными артиллерийскими обстрелами <...> за минувшие сутки зафиксирован ряд нарушений нормальной работы систем жизнеобеспечения", — говорится в заявлении.Без воды остались более 21 тысячи жителей Докучаевска и Еленовки, а также свыше 50 социальных объектов.Как отмечает ведомство, в ДНР обеспечен подвоз технической воды населению, проводятся работы по подключению системы водоснабжения к подземным скважинам. С 20 февраля со скважины № 1 водозабора "Майский" начата подача обеззараженной воды в центральную часть Докучаевска.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Также ВСУ организовали на территории ДНР и ЛНР несколько диверсий: в частности, 18 февраля в Донецке взорвалась машина начальника управления Народной милиции, сам он не пострадал. В тот же день в Луганске прогремели два взрыва на газопроводе.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В ЛНР под мостом, через который вывозили граждан, обнаружили взрывное устройство.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/snaryad-1774049163.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220221/zelenskiy-1774057781.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика