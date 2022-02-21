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Диверсионная группа попыталась прорваться в ДНР

Диверсионная группа попыталась прорваться в ДНР - РИА Новости, 21.02.2022

Диверсионная группа попыталась прорваться в ДНР

Украинские диверсанты прорвались на территорию самопровозглашенной ДНР, сообщили в Министерстве госбезопасности республики. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:14

2022-02-21T10:14

2022-02-21T10:59

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

новоазовск

украина

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ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. Украинские диверсанты прорвались на территорию самопровозглашенной ДНР, сообщили в Министерстве госбезопасности республики."Сегодня, 21.02.2022 года ориентировочно в 08:10 (совпадает с мск) в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника. В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения управления Народной милиции ДНР", — сказано в релизе.Там добавляется, что противник попытался "выйти на государственную границу Донецкой народной республики и Российской Федерации". Ополченцы перекрыли центральные пути сообщения, идет бой.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры. Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

новоазовск

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, новоазовск, украина