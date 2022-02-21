Агрегатор такси DiDi с 4 марта прекратит работу в России и Казахстане
Китайский агрегатор такси DiDi с 4 марта прекращает работу в России и Казахстане
такси. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Китайский агрегатор такси DiDi сообщил, что сервис с 4 марта прекращает работу в России и Казахстане.
В компании напомнили, что DiDi работал в России полтора года и почти год — в Казахстане.
Отмечается, что решение уйти с этих рынков в компании приняли из-за меняющихся рыночных условий и других вызовов.
"Стало ясно, что в настоящий момент мы не сможем обеспечить наилучшие результаты в России и Казахстане", — добавили в компании.
Там отметили, что уже проинформировали о принятом решении водителей, партнеров и пассажиров, разослав им письма со словами признательности.
Подчеркивается, что "несмотря на завершение работы в России и Казахстане, DiDi продолжит фокусировать усилия и инвестиции на развитии устойчивого присутствия в странах Латинской Америки и на некоторых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки".
17 августа 2021, 05:23Пенсионерка из-за депрессии заплатила за поездку на такси 190 тысяч рублей
Опубликовано: Михаил Бобок