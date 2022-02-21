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Агрегатор такси DiDi с 4 марта прекратит работу в России и Казахстане
Агрегатор такси DiDi с 4 марта прекратит работу в России и Казахстане - РИА Новости, 21.02.2022
Агрегатор такси DiDi с 4 марта прекратит работу в России и Казахстане
Китайский агрегатор такси DiDi сообщил, что сервис с 4 марта прекращает работу в России и Казахстане. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T19:11
2022-02-21T19:11
экономика
латинская америка
россия
ближний восток
такси
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Китайский агрегатор такси DiDi сообщил, что сервис с 4 марта прекращает работу в России и Казахстане.В компании напомнили, что DiDi работал в России полтора года и почти год — в Казахстане.Отмечается, что решение уйти с этих рынков в компании приняли из-за меняющихся рыночных условий и других вызовов.Там отметили, что уже проинформировали о принятом решении водителей, партнеров и пассажиров, разослав им письма со словами признательности.Подчеркивается, что "несмотря на завершение работы в России и Казахстане, DiDi продолжит фокусировать усилия и инвестиции на развитии устойчивого присутствия в странах Латинской Америки и на некоторых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки".
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латинская америка
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экономика, латинская америка, россия, ближний восток, такси
19:11 21.02.2022
 
Агрегатор такси DiDi с 4 марта прекратит работу в России и Казахстане

Китайский агрегатор такси DiDi с 4 марта прекращает работу в России и Казахстане

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанктакси
такси - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Китайский агрегатор такси DiDi сообщил, что сервис с 4 марта прекращает работу в России и Казахстане.
В компании напомнили, что DiDi работал в России полтора года и почти год — в Казахстане.
Отмечается, что решение уйти с этих рынков в компании приняли из-за меняющихся рыночных условий и других вызовов.
"Стало ясно, что в настоящий момент мы не сможем обеспечить наилучшие результаты в России и Казахстане", — добавили в компании.
Там отметили, что уже проинформировали о принятом решении водителей, партнеров и пассажиров, разослав им письма со словами признательности.
Подчеркивается, что "несмотря на завершение работы в России и Казахстане, DiDi продолжит фокусировать усилия и инвестиции на развитии устойчивого присутствия в странах Латинской Америки и на некоторых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки".
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Опубликовано: Михаил Бобок
 
ЭкономикаЛатинская АмерикаРоссияБлижний ВостокТакси
 
 
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