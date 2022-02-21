https://ria.ru/20220221/didi-1774155825.html

Агрегатор такси DiDi с 4 марта прекратит работу в России и Казахстане

Агрегатор такси DiDi с 4 марта прекратит работу в России и Казахстане - РИА Новости, 21.02.2022

Агрегатор такси DiDi с 4 марта прекратит работу в России и Казахстане

Китайский агрегатор такси DiDi сообщил, что сервис с 4 марта прекращает работу в России и Казахстане. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T19:11

2022-02-21T19:11

2022-02-21T19:11

экономика

латинская америка

россия

ближний восток

такси

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Китайский агрегатор такси DiDi сообщил, что сервис с 4 марта прекращает работу в России и Казахстане.В компании напомнили, что DiDi работал в России полтора года и почти год — в Казахстане.Отмечается, что решение уйти с этих рынков в компании приняли из-за меняющихся рыночных условий и других вызовов.Там отметили, что уже проинформировали о принятом решении водителей, партнеров и пассажиров, разослав им письма со словами признательности.Подчеркивается, что "несмотря на завершение работы в России и Казахстане, DiDi продолжит фокусировать усилия и инвестиции на развитии устойчивого присутствия в странах Латинской Америки и на некоторых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки".

https://ria.ru/20210817/depressiya-1746021100.html

латинская америка

россия

ближний восток

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Михаил Бобок

экономика, латинская америка, россия, ближний восток, такси