Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220221/deputat-1774051120.html
В Москве задержали депутата Мосгордумы Янчук
В Москве задержали депутата Мосгордумы Янчук - РИА Новости, 21.02.2022
В Москве задержали депутата Мосгордумы Янчук
Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Янчук сообщила в своём Telegram-канале, что ее задержали в Москве якобы за организацию митинга. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:09
2022-02-21T13:09
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
кпрф
россия
мосгордума
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774049288_720:529:2416:1483_1920x0_80_0_0_114e7ef3d65156dd1039b935cccaa289.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Янчук сообщила в своём Telegram-канале, что ее задержали в Москве якобы за организацию митинга."Задержали полицейские на улице, долго не говорили, зачем доставляют, потом фактически стали обвинять в организации какого-то митинга, никаких документов при доставлении не показали", - написала Янчук.Она также отметила, что ждёт в ОВД Измайлово.Комментарием ГУ МВД РИА Новости пока не располагает.Это уже не первый подобный инцидент с Янчук. В сентябре 2021 года Янчук сообщала РИА Новости, что задержана из-за участия в несогласованной акции 20 сентября, которую столичные коммунисты называли встречей с избирателями. Тогда за участие в несогласованной акции 20 сентября, устроенной московским горкомом КПРФ, были привлечены к административной ответственности 30 человек.
https://ria.ru/20220128/mitrokhin-1770022685.html
https://ria.ru/20220216/solovey-1773203205.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774049288_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_707f9348e40597da9d00bc4352cc7796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, кпрф, россия, мосгордума, москва
13:09 21.02.2022
 
В Москве задержали депутата Мосгордумы Янчук

В Москве задержали депутата Мосгордумы от КПРФ Елену Янчук

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЕлена Янчук
Елена Янчук - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Елена Янчук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Янчук сообщила в своём Telegram-канале, что ее задержали в Москве якобы за организацию митинга.
"Задержали полицейские на улице, долго не говорили, зачем доставляют, потом фактически стали обвинять в организации какого-то митинга, никаких документов при доставлении не показали", - написала Янчук.
Депутат Московской городской Думы от партии Яблоко Сергей Митрохин - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 16:35
Митрохину запретили выезд за границу и арестовали счета
Она также отметила, что ждёт в ОВД Измайлово.
Комментарием ГУ МВД РИА Новости пока не располагает.
Это уже не первый подобный инцидент с Янчук. В сентябре 2021 года Янчук сообщала РИА Новости, что задержана из-за участия в несогласованной акции 20 сентября, которую столичные коммунисты называли встречей с избирателями. Тогда за участие в несогласованной акции 20 сентября, устроенной московским горкомом КПРФ, были привлечены к административной ответственности 30 человек.
Политолог Валерий Соловей - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 19:13
На политолога Соловья завели дело о возбуждении вражды, сообщили СМИ
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ПроисшествияКПРФРоссияМосгордумаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала