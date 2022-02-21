https://ria.ru/20220221/deputat-1774051120.html

В Москве задержали депутата Мосгордумы Янчук

В Москве задержали депутата Мосгордумы Янчук - РИА Новости, 21.02.2022

В Москве задержали депутата Мосгордумы Янчук

Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Янчук сообщила в своём Telegram-канале, что ее задержали в Москве якобы за организацию митинга. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:09

2022-02-21T13:09

2022-02-21T13:09

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

кпрф

россия

мосгордума

москва

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Янчук сообщила в своём Telegram-канале, что ее задержали в Москве якобы за организацию митинга."Задержали полицейские на улице, долго не говорили, зачем доставляют, потом фактически стали обвинять в организации какого-то митинга, никаких документов при доставлении не показали", - написала Янчук.Она также отметила, что ждёт в ОВД Измайлово.Комментарием ГУ МВД РИА Новости пока не располагает.Это уже не первый подобный инцидент с Янчук. В сентябре 2021 года Янчук сообщала РИА Новости, что задержана из-за участия в несогласованной акции 20 сентября, которую столичные коммунисты называли встречей с избирателями. Тогда за участие в несогласованной акции 20 сентября, устроенной московским горкомом КПРФ, были привлечены к административной ответственности 30 человек.

https://ria.ru/20220128/mitrokhin-1770022685.html

https://ria.ru/20220216/solovey-1773203205.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, кпрф, россия, мосгордума, москва