https://ria.ru/20220221/bmp-1774176547.html

Опубликовано видео с места уничтожения украинских БМП

Опубликовано видео с места уничтожения украинских БМП - РИА Новости, 21.02.2022

Опубликовано видео с места уничтожения украинских БМП

ФСБ обнародовала видео с места происшествия, где сегодня ранее российские военные и пограничники предотвратили нарушение государственной границы группой... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T21:24

2022-02-21T21:24

2022-02-21T21:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

россия

ростовская область

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. ФСБ обнародовала видео с места происшествия, где сегодня ранее российские военные и пограничники предотвратили нарушение государственной границы группой диверсантов с территории Украины.На кадрах с разных ракурсов показана покореженная военная техника. Над горящими машинами столбом поднимается дым.В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что около 06:00 в районе станицы Митякинской в Ростовской области во время перестрелки на территорию России зашли две боевых машины пехоты ВСУ для эвакуации диверсантов. Обе БМП удалось подбить.Пятеро членов группы уничтожены, среди российских военных пострадавших нет.Утром в Ростовской области после попадания снаряда был уничтожен пункт пограничной службы, обошлось без жертв.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220221/vzryvy-1774098187.html

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россия

ростовская область

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинские БМП, уничтоженные на территории России. Кадры ФСБ РФ Российские военные и пограничники предотвратили нарушение государственной границы группой диверсантов с территории Украины, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. "Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группой с территории Украины", — отметили там. 2022-02-21T21:24 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия, ростовская область