10:16 21.02.2022 (обновлено: 10:17 21.02.2022)
В Ленобласть 22 февраля прибудут 400 беженцев из Донбасса
В Ленобласти 22 февраля ожидают прибытия первой группы беженцев из Донбасса
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЖители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1
Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Прибытие в Ленинградскую область первой группы беженцев из Донбасса, состоящей из 400 человек, ожидается 22 февраля, сообщает областное правительство.
"Прибытие первой группы беженцев ожидается в Ленинградскую область во вторник, 22 февраля. Группа из 400 человек прибудет из Ростовской области. Их примет оздоровительный лагерь "Россонь", - говорится в сообщении.
Также прибывающие в Ленобласть из Донбасса будут размещены в оздоровительном лагере "Маяк" в Гатчинском районе.
Отмечается, что решается вопрос об организации дошкольного и школьного образования для прибывающих. Планируется, что школьники будут распределены по действующим школам, а для малышей будут организованы группы временного пребывания на территории лагеря.
Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Екатерина Зайцева