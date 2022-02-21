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В Ленобласть 22 февраля прибудут 400 беженцев из Донбасса
В Ленобласть 22 февраля прибудут 400 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022
В Ленобласть 22 февраля прибудут 400 беженцев из Донбасса
Прибытие в Ленинградскую область первой группы беженцев из Донбасса, состоящей из 400 человек, ожидается 22 февраля, сообщает областное правительство. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:16
2022-02-21T10:17
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ленинградская область
гатчинский район
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Прибытие в Ленинградскую область первой группы беженцев из Донбасса, состоящей из 400 человек, ожидается 22 февраля, сообщает областное правительство."Прибытие первой группы беженцев ожидается в Ленинградскую область во вторник, 22 февраля. Группа из 400 человек прибудет из Ростовской области. Их примет оздоровительный лагерь "Россонь", - говорится в сообщении.Также прибывающие в Ленобласть из Донбасса будут размещены в оздоровительном лагере "Маяк" в Гатчинском районе.Отмечается, что решается вопрос об организации дошкольного и школьного образования для прибывающих. Планируется, что школьники будут распределены по действующим школам, а для малышей будут организованы группы временного пребывания на территории лагеря.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774001974.html
ленинградская область
гатчинский район
донецкая народная республика
луганская народная республика
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, ленинградская область, гатчинский район, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин
10:16 21.02.2022 (обновлено: 10:17 21.02.2022)
 
В Ленобласть 22 февраля прибудут 400 беженцев из Донбасса

В Ленобласти 22 февраля ожидают прибытия первой группы беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЖители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1
Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1 - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Прибытие в Ленинградскую область первой группы беженцев из Донбасса, состоящей из 400 человек, ожидается 22 февраля, сообщает областное правительство.
"Прибытие первой группы беженцев ожидается в Ленинградскую область во вторник, 22 февраля. Группа из 400 человек прибудет из Ростовской области. Их примет оздоровительный лагерь "Россонь", - говорится в сообщении.
Жители ДНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 09:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Владимирская область готова разместить 1,5 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР
Также прибывающие в Ленобласть из Донбасса будут размещены в оздоровительном лагере "Маяк" в Гатчинском районе.
Отмечается, что решается вопрос об организации дошкольного и школьного образования для прибывающих. Планируется, что школьники будут распределены по действующим школам, а для малышей будут организованы группы временного пребывания на территории лагеря.
Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюЛенинградская областьГатчинский районДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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