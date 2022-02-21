https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774006013.html

В Ленобласть 22 февраля прибудут 400 беженцев из Донбасса

В Ленобласть 22 февраля прибудут 400 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022

В Ленобласть 22 февраля прибудут 400 беженцев из Донбасса

Прибытие в Ленинградскую область первой группы беженцев из Донбасса, состоящей из 400 человек, ожидается 22 февраля, сообщает областное правительство. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:16

2022-02-21T10:16

2022-02-21T10:17

эвакуация жителей днр и лнр в россию

ленинградская область

гатчинский район

донецкая народная республика

луганская народная республика

денис пушилин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Прибытие в Ленинградскую область первой группы беженцев из Донбасса, состоящей из 400 человек, ожидается 22 февраля, сообщает областное правительство."Прибытие первой группы беженцев ожидается в Ленинградскую область во вторник, 22 февраля. Группа из 400 человек прибудет из Ростовской области. Их примет оздоровительный лагерь "Россонь", - говорится в сообщении.Также прибывающие в Ленобласть из Донбасса будут размещены в оздоровительном лагере "Маяк" в Гатчинском районе.Отмечается, что решается вопрос об организации дошкольного и школьного образования для прибывающих. Планируется, что школьники будут распределены по действующим школам, а для малышей будут организованы группы временного пребывания на территории лагеря.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.

https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774001974.html

ленинградская область

гатчинский район

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, ленинградская область, гатчинский район, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин