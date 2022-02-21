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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220221/batman-1774021230.html
Вышел новый тизер "Бэтмена" с Паттинсоном в роли Темного рыцаря
Вышел новый тизер "Бэтмена" с Паттинсоном в роли Темного рыцаря - РИА Новости, 21.02.2022
Вышел новый тизер "Бэтмена" с Паттинсоном в роли Темного рыцаря
В Сети разместили новый тизер "Бэтмена" Мэтта Ривза. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает Collider. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:55
2022-02-21T16:55
культура
новости культуры
зои кравиц
энди серкис
роберт паттинсон
кино и сериалы
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Сети разместили новый тизер "Бэтмена" Мэтта Ривза. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает Collider. На первых кадрах видео показано, как Темный рыцарь появился на спортивном соревновании. Афиша Матча всех звезд на гигантских экранах вдруг исчезла и вместо нее на панелях появилась фраза "Unmask the truth" — это слоган предстоящей ленты о защитнике Готэма. Ролик фокусируется на тонкой грани между человеком Брюсом Уэйном и олицетворением мести, Бэтменом, пишет Collider. Альфред (Энди Серкис), помощник супергероя, в одной из сцен говорит: "Ты стал настоящей знаменитостью". В блокбастерах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Лига справедливости" образ Темного рыцаря воплотил Бен Аффлек. Предполагалось, что он снимет сольный фильм об этом супергерое и исполнит в нем главную роль, но Аффлек отказался от этого проекта. Вместо него режиссером назначили Мэтта Ривза. Бэтмена в его фильме сыграл Роберт Паттинсон. Его главным врагом стал Загадочник (Пол Дано)Также в фантастическом боевике снимались Зои Кравиц, Джеффри Райт, Джон Туртурро и другие.Ранее объявлялось, что российская премьера картины состоится 3 марта.
https://ria.ru/20220218/pattinson-1773416366.html
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Елена Громова
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новости культуры, зои кравиц, энди серкис, роберт паттинсон, кино и сериалы
16:55 21.02.2022
 
Вышел новый тизер "Бэтмена" с Паттинсоном в роли Темного рыцаря

Новый тизер "Бэтмена" с Паттинсоном опубликовали в Twitter-аккаунте НБА

© DC Comics, 2022Кадр трейлера фильма "Бэтмен"
Кадр трейлера фильма Бэтмен
© DC Comics, 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Сети разместили новый тизер "Бэтмена" Мэтта Ривза. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает Collider.
На первых кадрах видео показано, как Темный рыцарь появился на спортивном соревновании. Афиша Матча всех звезд на гигантских экранах вдруг исчезла и вместо нее на панелях появилась фраза "Unmask the truth" — это слоган предстоящей ленты о защитнике Готэма.
Ролик фокусируется на тонкой грани между человеком Брюсом Уэйном и олицетворением мести, Бэтменом, пишет Collider. Альфред (Энди Серкис), помощник супергероя, в одной из сцен говорит: "Ты стал настоящей знаменитостью".
В блокбастерах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Лига справедливости" образ Темного рыцаря воплотил Бен Аффлек. Предполагалось, что он снимет сольный фильм об этом супергерое и исполнит в нем главную роль, но Аффлек отказался от этого проекта. Вместо него режиссером назначили Мэтта Ривза. Бэтмена в его фильме сыграл Роберт Паттинсон. Его главным врагом стал Загадочник (Пол Дано)
Также в фантастическом боевике снимались Зои Кравиц, Джеффри Райт, Джон Туртурро и другие.
Ранее объявлялось, что российская премьера картины состоится 3 марта.
Кадр из фильма Бэтмен
18 февраля, 04:47Культура
Роберт Паттинсон рассказал, что был напуган премьерой "Бэтмена"
Опубликовано: Елена Громова
 
КультураНовости культурыЗои КравицЭнди СеркисРоберт ПаттинсонКино и сериалы
 
 
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