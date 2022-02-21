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Вышел новый тизер "Бэтмена" с Паттинсоном в роли Темного рыцаря
Вышел новый тизер "Бэтмена" с Паттинсоном в роли Темного рыцаря - РИА Новости, 21.02.2022
Вышел новый тизер "Бэтмена" с Паттинсоном в роли Темного рыцаря
В Сети разместили новый тизер "Бэтмена" Мэтта Ривза. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает Collider. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:55
2022-02-21T16:55
2022-02-21T16:55
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Сети разместили новый тизер "Бэтмена" Мэтта Ривза. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает Collider. На первых кадрах видео показано, как Темный рыцарь появился на спортивном соревновании. Афиша Матча всех звезд на гигантских экранах вдруг исчезла и вместо нее на панелях появилась фраза "Unmask the truth" — это слоган предстоящей ленты о защитнике Готэма. Ролик фокусируется на тонкой грани между человеком Брюсом Уэйном и олицетворением мести, Бэтменом, пишет Collider. Альфред (Энди Серкис), помощник супергероя, в одной из сцен говорит: "Ты стал настоящей знаменитостью". В блокбастерах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Лига справедливости" образ Темного рыцаря воплотил Бен Аффлек. Предполагалось, что он снимет сольный фильм об этом супергерое и исполнит в нем главную роль, но Аффлек отказался от этого проекта. Вместо него режиссером назначили Мэтта Ривза. Бэтмена в его фильме сыграл Роберт Паттинсон. Его главным врагом стал Загадочник (Пол Дано)Также в фантастическом боевике снимались Зои Кравиц, Джеффри Райт, Джон Туртурро и другие.Ранее объявлялось, что российская премьера картины состоится 3 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, зои кравиц, энди серкис, роберт паттинсон, кино и сериалы
Вышел новый тизер "Бэтмена" с Паттинсоном в роли Темного рыцаря
Новый тизер "Бэтмена" с Паттинсоном опубликовали в Twitter-аккаунте НБА
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
В Сети разместили новый тизер "Бэтмена" Мэтта Ривза. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает
Collider.
На первых кадрах видео показано, как Темный рыцарь появился на спортивном соревновании. Афиша Матча всех звезд на гигантских экранах вдруг исчезла и вместо нее на панелях появилась фраза "Unmask the truth" — это слоган предстоящей ленты о защитнике Готэма.
Ролик фокусируется на тонкой грани между человеком Брюсом Уэйном и олицетворением мести, Бэтменом, пишет Collider. Альфред (Энди Серкис), помощник супергероя, в одной из сцен говорит: "Ты стал настоящей знаменитостью".
В блокбастерах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Лига справедливости" образ Темного рыцаря воплотил Бен Аффлек. Предполагалось, что он снимет сольный фильм об этом супергерое и исполнит в нем главную роль, но Аффлек отказался от этого проекта. Вместо него режиссером назначили Мэтта Ривза. Бэтмена в его фильме сыграл Роберт Паттинсон. Его главным врагом стал Загадочник (Пол Дано)
Также в фантастическом боевике снимались Зои Кравиц, Джеффри Райт, Джон Туртурро и другие.
Ранее объявлялось
, что российская премьера картины состоится 3 марта.
Опубликовано: Елена Громова