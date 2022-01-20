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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220120/batman-1768684982.html
Объявлена дата российской премьеры "Бэтмена" с Паттинсоном в главной роли
Объявлена дата российской премьеры "Бэтмена" с Паттинсоном в главной роли - РИА Новости, 20.01.2022
Объявлена дата российской премьеры "Бэтмена" с Паттинсоном в главной роли
Подтверждена дата российской премьеры супергеройского боевика "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли, он выйдет 3 марта, сообщает пресс-служба студии... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:53
2022-01-20T10:53
культура
роберт паттинсон
бэтмен
новости культуры
кино и сериалы
зои кравиц
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Подтверждена дата российской премьеры супергеройского боевика "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли, он выйдет 3 марта, сообщает пресс-служба студии Warner Bros."Студия Warner Bros. Pictures представляет фильм совместного производства 6th &amp; Idaho и Dylan Clark Productions режиссера Мэтта Ривза "Бэтмен". В российских кинотеатрах - с 3 марта 2022 года", - говорится в сообщении.Дату премьеры нового фильма про Бэтмена переносили дважды. Сначала съемки фильма были приостановлены из-за пандемии коронавируса и болезни Паттинсона. Это вынудило компанию перенести дату премьеру с июня на октябрь 2021 года. Затем журнал Variety со ссылкой на заявление компании Warner сообщил о переносе с 1 октября на весну 2022 года.Действие фильма происходит в вымышленном городе Готэм, где на протяжении двух лет ночной мститель – супергерой Бэтмен – ведет борьбу с преступностью. В этот раз поиски виновника жестоких нападений приводят Бэтмена в самые темные закоулки Готэм-сити, где он встречает Женщину-кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Теперь задача Бэтмена - разоблачить злодея и восстановить справедливость в отношении злоупотребления властью, которое долгое время отравляло жизнь жителям Готэм-сити.Вместе с Робертом Паттинсоном роли персонажей Готэм-сити исполнили Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро и другие.
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роберт паттинсон, бэтмен, новости культуры, кино и сериалы, зои кравиц
10:53 20.01.2022
 
Объявлена дата российской премьеры "Бэтмена" с Паттинсоном в главной роли

Супергеройский боевик "Бэтмен" выйдет в прокат в России 3 марта

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Подтверждена дата российской премьеры супергеройского боевика "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли, он выйдет 3 марта, сообщает пресс-служба студии Warner Bros.
"Студия Warner Bros. Pictures представляет фильм совместного производства 6th & Idaho и Dylan Clark Productions режиссера Мэтта Ривза "Бэтмен". В российских кинотеатрах - с 3 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
Дату премьеры нового фильма про Бэтмена переносили дважды. Сначала съемки фильма были приостановлены из-за пандемии коронавируса и болезни Паттинсона. Это вынудило компанию перенести дату премьеру с июня на октябрь 2021 года. Затем журнал Variety со ссылкой на заявление компании Warner сообщил о переносе с 1 октября на весну 2022 года.
Действие фильма происходит в вымышленном городе Готэм, где на протяжении двух лет ночной мститель – супергерой Бэтмен – ведет борьбу с преступностью. В этот раз поиски виновника жестоких нападений приводят Бэтмена в самые темные закоулки Готэм-сити, где он встречает Женщину-кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Теперь задача Бэтмена - разоблачить злодея и восстановить справедливость в отношении злоупотребления властью, которое долгое время отравляло жизнь жителям Готэм-сити.
Вместе с Робертом Паттинсоном роли персонажей Готэм-сити исполнили Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро и другие.
Кадр из фильма 355
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КультураРоберт ПаттинсонБэтменНовости культурыКино и сериалыЗои Кравиц
 
 
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