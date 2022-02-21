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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220221/antitela-1773981731.html
Больше 80 процентов россиян уже имеют антитела к COVID-19, рассказал врач
Больше 80 процентов россиян уже имеют антитела к COVID-19, рассказал врач - РИА Новости, 21.02.2022
Больше 80 процентов россиян уже имеют антитела к COVID-19, рассказал врач
Данные лабораторных исследований нескольких миллионов россиян на антитела к S-белку коронавируса свидетельствуют о достижении уровня коллективного иммунитета в... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T03:39
2022-02-21T03:39
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
здоровье
коронавирус в россии
москва
россия
андрей поздняков
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Данные лабораторных исследований нескольких миллионов россиян на антитела к S-белку коронавируса свидетельствуют о достижении уровня коллективного иммунитета в стране в 80%, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Лаборатория ведет статистический подсчет наличия антител у россиян с 18 мая 2020 года, на данный момент было выполнено более 4,2 миллиона таких исследований. Коронавирус, как и большинство других вирусов, представляет собой белковый шарик, который хранит внутри свою генетическую информацию — "инструкцию по сборке". Он покрыт шипами - S-белками, которые помогают ему проникать внутрь клеток. Наличие антител к S-белку свидетельствует о том, что организм уже встречался с вирусом.Он подтвердил, что "омикроном" болеют очень много, но при этом относительно немногие попадают в стационар и еще меньше смертельных исходов. "Это коррелирует с нашими данными — 80% россиян имеют иммунную защиту", — указал врач."В пятую волну заболеваемость превышает цифры четвертой и остальных волн в несколько раз — заболеваемость на пике была более 200 тысяч случаев в день, в четвертую волну она не превышала 40 тысяч случаев в день. При этом, количество летальных случаев сейчас около 800 в сутки, а когда бушевал штамм "дельта" — в третью и, особенно, четвертую волны — при гораздо меньшей регистрируемости заболеваемости, летальность на пике доходила до 1,2 тысячи и более случаев в сутки", — объяснил инфекционист."Да, люди болеют, но болеют легче, на амбулаторном этапе, и не попадают в стационар и тем более не умирают. Уже в четвертую волну процент положительных результатов на антитела был более 70%. С декабря из всех сдавших в лабораториях по всей стране процент стал уже более 80%. При этом, важно, что сейчас учитываются только тесты, которые определяют антитела к S-белку, что немаловажно, так как они могут быть как у переболевших, так и не болевших, но привитых", — заключил Поздняков.
https://ria.ru/20220221/omikron-1773981344.html
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общество, коронавирус covid-19, здоровье, коронавирус в россии, москва, россия, андрей поздняков, дельта-штамм коронавируса, омикрон-штамм коронавируса
03:39 21.02.2022
 
Больше 80 процентов россиян уже имеют антитела к COVID-19, рассказал врач

Врач-инфекционист Поздняков: больше 80 процентов россиян уже имеют антитела к COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Данные лабораторных исследований нескольких миллионов россиян на антитела к S-белку коронавируса свидетельствуют о достижении уровня коллективного иммунитета в стране в 80%, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
Лаборатория ведет статистический подсчет наличия антител у россиян с 18 мая 2020 года, на данный момент было выполнено более 4,2 миллиона таких исследований. Коронавирус, как и большинство других вирусов, представляет собой белковый шарик, который хранит внутри свою генетическую информацию — "инструкцию по сборке". Он покрыт шипами - S-белками, которые помогают ему проникать внутрь клеток. Наличие антител к S-белку свидетельствует о том, что организм уже встречался с вирусом.

"Более 80% людей по всей стране тем или иным способом проиммунизированы от коронавируса — либо провакцинированы, либо переболели, но в любом случае, имеют антитела", — сказал Поздняков.

Он подтвердил, что "омикроном" болеют очень много, но при этом относительно немногие попадают в стационар и еще меньше смертельных исходов. "Это коррелирует с нашими данными — 80% россиян имеют иммунную защиту", — указал врач.
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03:21Наука
Российские ученые выяснили, как "омикрон" вытеснил "дельту"
"В пятую волну заболеваемость превышает цифры четвертой и остальных волн в несколько раз — заболеваемость на пике была более 200 тысяч случаев в день, в четвертую волну она не превышала 40 тысяч случаев в день. При этом, количество летальных случаев сейчас около 800 в сутки, а когда бушевал штамм "дельта" — в третью и, особенно, четвертую волны — при гораздо меньшей регистрируемости заболеваемости, летальность на пике доходила до 1,2 тысячи и более случаев в сутки", — объяснил инфекционист.
"Да, люди болеют, но болеют легче, на амбулаторном этапе, и не попадают в стационар и тем более не умирают. Уже в четвертую волну процент положительных результатов на антитела был более 70%. С декабря из всех сдавших в лабораториях по всей стране процент стал уже более 80%. При этом, важно, что сейчас учитываются только тесты, которые определяют антитела к S-белку, что немаловажно, так как они могут быть как у переболевших, так и не болевших, но привитых", — заключил Поздняков.
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Врач предупредил о редком, но опасном последствии COVID-19
Опубликовано: Никита Стома
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19ЗдоровьеКоронавирус в РоссииМоскваРоссияАндрей ПоздняковДельта-штамм коронавирусаОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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