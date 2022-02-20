Зеленский ослушался Байдена и разозлил Белый дом

16:24 20.02.2022 (обновлено: 16:52 20.02.2022)
На Украине рассказали, как Зеленский ослушался Байдена
Политолог Бондаренко: Белый дом отговаривал Зеленского от встречи с Харрис в Мюнхене
© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Администрация Белого дома и лично президент США Джо Байден пытались убедить главу Украины Владимира Зеленского не встречаться с американским вице-президентом Камалой Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности. Таким мнением с порталом "Страна" поделился украинский политолог Константин Бондаренко.
"По моему мнению, более чем странное видеообращение Байдена в пятницу с призывом к Зеленскому не ехать на конференцию в Мюнхен несло основной посыл: отговорить Зеленского от встречи с Камалой. Похоже, что традиционные каналы доставки информации не сработали, Зеленский все же решил встретиться с госпожой Харрис, что не очень приветствуется Белым домом", — объяснил эксперт.
По словам аналитика, у Харрис и Байдена непростые отношения. У вице-президента и главы государства "не клеится командная игра", отметил Бондаренко.
По его мнению, диалог Зеленского и Харрис был "самым ожидаемым мероприятием в Мюнхене", однако беседа выдалась непродолжительной. Виной тому, возможно, стала предварительная речь украинского лидера.
По информации местных СМИ, американская администрация пыталась отговорить Зеленского от поездки на международную конференцию в Германию в разгар кризиса вокруг его страны, назвав это решение "не самым мудрым".
Во время выступления Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным, а также сообщил, что при обстрелах в Донбассе "никто не ранен и не убит". В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его бездушным циником, напомнив, сколько в ДНР и ЛНР погибло людей в последние годы из-за действий Киева.
В пятницу руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Прежде всего эта мера касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО рядом с российской границей.
Опубликовано: Кирилл Иванников