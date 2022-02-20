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https://ria.ru/20220220/zelenskiy-1773926657.html
Зеленский ослушался Байдена и разозлил Белый дом
На Украине рассказали, как Зеленский ослушался Байдена - РИА Новости, 20.02.2022
Зеленский ослушался Байдена и разозлил Белый дом
Администрация Белого дома и лично президент США Джо Байден пытались убедить главу Украины Владимира Зеленского не встречаться с американским вице-президентом... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T16:24
2022-02-20T16:52
в мире
владимир зеленский
мюнхенская конференция по безопасности
сша
джо байден
камала харрис
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Администрация Белого дома и лично президент США Джо Байден пытались убедить главу Украины Владимира Зеленского не встречаться с американским вице-президентом Камалой Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности. Таким мнением с порталом "Страна" поделился украинский политолог Константин Бондаренко."По моему мнению, более чем странное видеообращение Байдена в пятницу с призывом к Зеленскому не ехать на конференцию в Мюнхен несло основной посыл: отговорить Зеленского от встречи с Камалой. Похоже, что традиционные каналы доставки информации не сработали, Зеленский все же решил встретиться с госпожой Харрис, что не очень приветствуется Белым домом", — объяснил эксперт.По словам аналитика, у Харрис и Байдена непростые отношения. У вице-президента и главы государства "не клеится командная игра", отметил Бондаренко.По его мнению, диалог Зеленского и Харрис был "самым ожидаемым мероприятием в Мюнхене", однако беседа выдалась непродолжительной. Виной тому, возможно, стала предварительная речь украинского лидера.По информации местных СМИ, американская администрация пыталась отговорить Зеленского от поездки на международную конференцию в Германию в разгар кризиса вокруг его страны, назвав это решение "не самым мудрым".Во время выступления Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным, а также сообщил, что при обстрелах в Донбассе "никто не ранен и не убит". В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его бездушным циником, напомнив, сколько в ДНР и ЛНР погибло людей в последние годы из-за действий Киева.В пятницу руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Прежде всего эта мера касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО рядом с российской границей.
https://ria.ru/20220220/shans-1773924837.html
https://ria.ru/20220219/zelenskiy-1773826567.html
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Кирилл Иванников
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в мире, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности, сша, джо байден, камала харрис
16:24 20.02.2022 (обновлено: 16:52 20.02.2022)
 
На Украине рассказали, как Зеленский ослушался Байдена

Политолог Бондаренко: Белый дом отговаривал Зеленского от встречи с Харрис в Мюнхене

© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Andreas Gebert
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Администрация Белого дома и лично президент США Джо Байден пытались убедить главу Украины Владимира Зеленского не встречаться с американским вице-президентом Камалой Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности. Таким мнением с порталом "Страна" поделился украинский политолог Константин Бондаренко.
"По моему мнению, более чем странное видеообращение Байдена в пятницу с призывом к Зеленскому не ехать на конференцию в Мюнхен несло основной посыл: отговорить Зеленского от встречи с Камалой. Похоже, что традиционные каналы доставки информации не сработали, Зеленский все же решил встретиться с госпожой Харрис, что не очень приветствуется Белым домом", — объяснил эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
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По словам аналитика, у Харрис и Байдена непростые отношения. У вице-президента и главы государства "не клеится командная игра", отметил Бондаренко.
По его мнению, диалог Зеленского и Харрис был "самым ожидаемым мероприятием в Мюнхене", однако беседа выдалась непродолжительной. Виной тому, возможно, стала предварительная речь украинского лидера.
По информации местных СМИ, американская администрация пыталась отговорить Зеленского от поездки на международную конференцию в Германию в разгар кризиса вокруг его страны, назвав это решение "не самым мудрым".
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
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Зеленский заявил о "российской кибератаке" на выступлении в Мюнхене
Во время выступления Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным, а также сообщил, что при обстрелах в Донбассе "никто не ранен и не убит". В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его бездушным циником, напомнив, сколько в ДНР и ЛНР погибло людей в последние годы из-за действий Киева.
В пятницу руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Прежде всего эта мера касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО рядом с российской границей.
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Кирилл Иванников
 
В миреВладимир ЗеленскийМюнхенская конференция по безопасностиСШАДжо БайденКамала Харрис
 
 
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