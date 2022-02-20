https://ria.ru/20220220/zelenskiy-1773926657.html

Зеленский ослушался Байдена и разозлил Белый дом

На Украине рассказали, как Зеленский ослушался Байдена - РИА Новости, 20.02.2022

Зеленский ослушался Байдена и разозлил Белый дом

Администрация Белого дома и лично президент США Джо Байден пытались убедить главу Украины Владимира Зеленского не встречаться с американским вице-президентом... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T16:24

2022-02-20T16:24

2022-02-20T16:52

в мире

владимир зеленский

мюнхенская конференция по безопасности

сша

джо байден

камала харрис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773805796_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_8011fd2e86edf79cf77c12b9075052df.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Администрация Белого дома и лично президент США Джо Байден пытались убедить главу Украины Владимира Зеленского не встречаться с американским вице-президентом Камалой Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности. Таким мнением с порталом "Страна" поделился украинский политолог Константин Бондаренко."По моему мнению, более чем странное видеообращение Байдена в пятницу с призывом к Зеленскому не ехать на конференцию в Мюнхен несло основной посыл: отговорить Зеленского от встречи с Камалой. Похоже, что традиционные каналы доставки информации не сработали, Зеленский все же решил встретиться с госпожой Харрис, что не очень приветствуется Белым домом", — объяснил эксперт.По словам аналитика, у Харрис и Байдена непростые отношения. У вице-президента и главы государства "не клеится командная игра", отметил Бондаренко.По его мнению, диалог Зеленского и Харрис был "самым ожидаемым мероприятием в Мюнхене", однако беседа выдалась непродолжительной. Виной тому, возможно, стала предварительная речь украинского лидера.По информации местных СМИ, американская администрация пыталась отговорить Зеленского от поездки на международную конференцию в Германию в разгар кризиса вокруг его страны, назвав это решение "не самым мудрым".Во время выступления Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным, а также сообщил, что при обстрелах в Донбассе "никто не ранен и не убит". В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его бездушным циником, напомнив, сколько в ДНР и ЛНР погибло людей в последние годы из-за действий Киева.В пятницу руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Прежде всего эта мера касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО рядом с российской границей.

https://ria.ru/20220220/shans-1773924837.html

https://ria.ru/20220219/zelenskiy-1773826567.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности, сша, джо байден, камала харрис