https://ria.ru/20220220/zelenskiy-1773916614.html

Песков: Зеленский не хочет, не может и не собирается выполнять "Минск-2"

Песков: Зеленский не хочет, не может и не собирается выполнять "Минск-2" - РИА Новости, 20.02.2022

Песков: Зеленский не хочет, не может и не собирается выполнять "Минск-2"

Президент России Владимир Путин сейчас имеет все основания не рассматривать главу Украины Владимира Зеленского как человека, который готов, может и желает... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T15:16

2022-02-20T15:16

2022-02-20T15:16

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владимир зеленский

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сейчас имеет все основания не рассматривать главу Украины Владимира Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить Минские соглашения, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать президента Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить минский комплекс мер. Если в совокупности рассмотреть все заявления Зеленского, из них следует, что он а) не может, б) не хочет и с) не собирается этого делать", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский