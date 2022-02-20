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Песков: Зеленский не хочет, не может и не собирается выполнять "Минск-2"
Песков: Зеленский не хочет, не может и не собирается выполнять "Минск-2" - РИА Новости, 20.02.2022
Песков: Зеленский не хочет, не может и не собирается выполнять "Минск-2"
Президент России Владимир Путин сейчас имеет все основания не рассматривать главу Украины Владимира Зеленского как человека, который готов, может и желает... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T15:16
2022-02-20T15:16
в мире
украина
россия
владимир путин
владимир зеленский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сейчас имеет все основания не рассматривать главу Украины Владимира Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить Минские соглашения, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать президента Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить минский комплекс мер. Если в совокупности рассмотреть все заявления Зеленского, из них следует, что он а) не может, б) не хочет и с) не собирается этого делать", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
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в мире, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский
15:16 20.02.2022
 
Песков: Зеленский не хочет, не может и не собирается выполнять "Минск-2"

Пресс-секретарь Песков: Зеленский не хочет, не может и не собирается выполнять "Минск-2"

© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Andreas Gebert
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сейчас имеет все основания не рассматривать главу Украины Владимира Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить Минские соглашения, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
"Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать президента Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить минский комплекс мер. Если в совокупности рассмотреть все заявления Зеленского, из них следует, что он а) не может, б) не хочет и с) не собирается этого делать", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
13:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Захарова: Зеленский не понимает, что Западу не нужна сильная Украина
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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