https://ria.ru/20220220/zelenskiy-1773916614.html
Песков: Зеленский не хочет, не может и не собирается выполнять "Минск-2"
Песков: Зеленский не хочет, не может и не собирается выполнять "Минск-2" - РИА Новости, 20.02.2022
Песков: Зеленский не хочет, не может и не собирается выполнять "Минск-2"
Президент России Владимир Путин сейчас имеет все основания не рассматривать главу Украины Владимира Зеленского как человека, который готов, может и желает... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T15:16
2022-02-20T15:16
2022-02-20T15:16
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владимир зеленский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сейчас имеет все основания не рассматривать главу Украины Владимира Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить Минские соглашения, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать президента Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить минский комплекс мер. Если в совокупности рассмотреть все заявления Зеленского, из них следует, что он а) не может, б) не хочет и с) не собирается этого делать", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
https://ria.ru/20220220/ukraina-1773903174.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский
Песков: Зеленский не хочет, не может и не собирается выполнять "Минск-2"
Пресс-секретарь Песков: Зеленский не хочет, не может и не собирается выполнять "Минск-2"