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https://ria.ru/20220220/zelenskiy-1773850140.html
Опубликован убойный компромат на Зеленского и его семью
В Раде заявили о грозящем отставкой "компромате" на Зеленского - РИА Новости, 20.02.2022
Опубликован убойный компромат на Зеленского и его семью
Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку, если информация об отправке его родителей за границу окажется правдивой, написал в Facebook депутат РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T02:22
2022-02-20T02:22
игорь конашенков
сергей лавров
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нато
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку, если информация об отправке его родителей за границу окажется правдивой, написал в Facebook депутат Рады Ренат Кузьмин.Парламентарий опубликовал ролик, растиражированный накануне в украинских соцсетях. Судя по расшифровке телефонного разговора, в нем якобы принимал участие Зеленский, который попросил помощника организовать выезд родителей "в Испанию или на Карибы".При этом автор обращения попросил оставить на Украине "супругу Лену" из-за повышенного внимания "конченных журналистов".Приписываемые Москве планы по эскалации ситуации вокруг Украины в России категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг соседней строны. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".Во вторник официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации.
https://ria.ru/20220217/evakuatsiya-1773295077.html
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игорь конашенков, сергей лавров, россия, киев, дмитрий песков, нато, сша, в мире, владимир зеленский, украина, владимир путин, испания
02:22 20.02.2022
 
В Раде заявили о грозящем отставкой "компромате" на Зеленского

Депутат Рады Кузьмин: Зеленский должен уйти в отставку в случае бегства семьи за границу

© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Andreas Gebert
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку, если информация об отправке его родителей за границу окажется правдивой, написал в Facebook депутат Рады Ренат Кузьмин.
Парламентарий опубликовал ролик, растиражированный накануне в украинских соцсетях.
Судя по расшифровке телефонного разговора, в нем якобы принимал участие Зеленский, который попросил помощника организовать выезд родителей "в Испанию или на Карибы".

"16 февраля не напали (Россия. — Прим. ред.), но мне так будет спокойнее. <…> Сними им дом на месяц. Папа будет орать, но ничего, я его успокою, пусть уезжает", — говорит собеседник, тембр голоса которого напоминает Зеленского.

При этом автор обращения попросил оставить на Украине "супругу Лену" из-за повышенного внимания "конченных журналистов".
"Если это правда, то президент, призывавший нацию не паниковать, "єднатися" (объединяться. — Прим. ред.) и петь патриотические песни, должен уйти в отставку", — считает Кузьмин.
Приписываемые Москве планы по эскалации ситуации вокруг Украины в России категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг соседней строны. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".
Во вторник официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации.
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