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ЕС поддержал внеочередное заседание контактной группы по Донбассу

ЕС поддержал внеочередное заседание контактной группы по Донбассу - РИА Новости, 20.02.2022

ЕС поддержал внеочередное заседание контактной группы по Донбассу

Евросоюз поддерживает проведение внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T01:50

2022-02-20T01:50

2022-02-20T01:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

алексей резников

родион мирошник

украина

донецкая народная республика

киев

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БРЮССЕЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Евросоюз поддерживает проведение внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Спецпредставитель главы ОБСЕ в контактной группе Микко Киннунен ранее сообщал, что внеочередное заседание контактной группы по Донбассу состоится утром 19 февраля, ситуация с безопасностью в регионе очень тревожная. Источник РИА Новости, приближенный к переговорам, позднее сообщил, что встреча не состоится из-за отсутствия стремления Киева к конструктивному диалогу. Киннунен выразил сожаление в связи с тем, что встреча не состоялась, пояснив, что "некоторые участники связали свое присутствие с определенными предварительными политическими условиями".Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. В четверг он заявил, что Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, украина, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины, жозеп боррель