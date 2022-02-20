https://ria.ru/20220220/zalpy-1773960754.html
Из центра Луганска слышатся отдаленные залпы
Из центра Луганска слышатся отдаленные залпы - РИА Новости, 21.02.2022
Из центра Луганска слышатся отдаленные залпы
Отдаленные залпы артиллерии слышны из центра Луганска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-20T21:51
2022-02-20T21:51
2022-02-21T00:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
вооруженный конфликт на востоке украины
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Отдаленные залпы артиллерии слышны из центра Луганска, передает корреспондент РИА Новости.Какие объекты были повреждены, пока неизвестно.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, вооруженный конфликт на востоке украины
21:51 20.02.2022 (обновлено: 00:05 21.02.2022)
Из центра Луганска слышатся отдаленные залпы
Из центра Луганска слышатся отдаленные залпы артиллерии