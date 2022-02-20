https://ria.ru/20220220/zalpy-1773960754.html

Из центра Луганска слышатся отдаленные залпы

Из центра Луганска слышатся отдаленные залпы - РИА Новости, 21.02.2022

Из центра Луганска слышатся отдаленные залпы

Отдаленные залпы артиллерии слышны из центра Луганска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-20T21:51

2022-02-20T21:51

2022-02-21T00:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

ситуация в днр и лнр

вооруженный конфликт на востоке украины

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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Отдаленные залпы артиллерии слышны из центра Луганска, передает корреспондент РИА Новости.Какие объекты были повреждены, пока неизвестно.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донбасс

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, вооруженный конфликт на востоке украины