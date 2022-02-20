"Нас раскусили". Захарова пошутила о "коварных планах" России по захвату Калининграда

18:04 20.02.2022 (обновлено: 19:44 20.02.2022)
Захарова пошутила над словами Трасс о "вторжении" России в Прибалтику
Захарова ответила шуткой на слова главы МИД Британии Трасс о "вторжении" в Прибалтику
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пошутила в Telegram-канале над словами главы британского МИД Лиз Трасс, заявившей, что Россия якобы угрожает Прибалтике.
"А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области", — написала Захарова.
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Трасс в интервью Daily Mail заявила, что Владимир Путин продолжит войну с соседними странами, "если ему позволят вторгнуться в Украину", а государства Балтии и Западные Балканы находятся в опасности.
Запад в последнее время выражает обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Более того, в России настаивают на выводе всех американских сил и вооружений из Центральной, Восточной Европы и Прибалтики.
Опубликовано: Александра Покровская