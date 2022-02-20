https://ria.ru/20220220/zakharova-1773939241.html

"Нас раскусили". Захарова пошутила о "коварных планах" России по захвату Калининграда

Захарова пошутила над словами Трасс о "вторжении" России в Прибалтику - РИА Новости, 20.02.2022

"Нас раскусили". Захарова пошутила о "коварных планах" России по захвату Калининграда

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пошутила в Telegram-канале над словами главы британского МИД Лиз Трасс, заявившей, что Россия якобы... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T18:04

2022-02-20T18:04

2022-02-20T19:44

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

калининградская область

калининград

великобритания

лиз трасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_0:422:2818:2007_1920x0_80_0_0_be65023022258aad8e7de5a8ac2e8ef9.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пошутила в Telegram-канале над словами главы британского МИД Лиз Трасс, заявившей, что Россия якобы угрожает Прибалтике."А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области", — написала Захарова.Трасс в интервью Daily Mail заявила, что Владимир Путин продолжит войну с соседними странами, "если ему позволят вторгнуться в Украину", а государства Балтии и Западные Балканы находятся в опасности.Запад в последнее время выражает обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Более того, в России настаивают на выводе всех американских сил и вооружений из Центральной, Восточной Европы и Прибалтики.

https://ria.ru/20220216/trass-1773180350.html

россия

калининградская область

калининград

великобритания

прибалтика

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Покровская

Александра Покровская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, калининградская область, калининград, великобритания, лиз трасс, прибалтика, москва, нато