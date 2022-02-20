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"Нас раскусили". Захарова пошутила о "коварных планах" России по захвату Калининграда
Захарова пошутила над словами Трасс о "вторжении" России в Прибалтику - РИА Новости, 20.02.2022
"Нас раскусили". Захарова пошутила о "коварных планах" России по захвату Калининграда
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пошутила в Telegram-канале над словами главы британского МИД Лиз Трасс, заявившей, что Россия якобы... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T18:04
2022-02-20T19:44
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
калининградская область
калининград
великобритания
лиз трасс
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пошутила в Telegram-канале над словами главы британского МИД Лиз Трасс, заявившей, что Россия якобы угрожает Прибалтике."А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области", — написала Захарова.Трасс в интервью Daily Mail заявила, что Владимир Путин продолжит войну с соседними странами, "если ему позволят вторгнуться в Украину", а государства Балтии и Западные Балканы находятся в опасности.Запад в последнее время выражает обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Более того, в России настаивают на выводе всех американских сил и вооружений из Центральной, Восточной Европы и Прибалтики.
https://ria.ru/20220216/trass-1773180350.html
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, калининградская область, калининград, великобритания, лиз трасс, прибалтика, москва, нато
18:04 20.02.2022 (обновлено: 19:44 20.02.2022)
 
Захарова пошутила над словами Трасс о "вторжении" России в Прибалтику

Захарова ответила шуткой на слова главы МИД Британии Трасс о "вторжении" в Прибалтику

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пошутила в Telegram-канале над словами главы британского МИД Лиз Трасс, заявившей, что Россия якобы угрожает Прибалтике.
Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области", — написала Захарова.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 17:36
МИД призвал Трасс извиниться за распространение лжи о России
Трасс в интервью Daily Mail заявила, что Владимир Путин продолжит войну с соседними странами, "если ему позволят вторгнуться в Украину", а государства Балтии и Западные Балканы находятся в опасности.
Запад в последнее время выражает обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Более того, в России настаивают на выводе всех американских сил и вооружений из Центральной, Восточной Европы и Прибалтики.
Опубликовано: Александра Покровская
 
В миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваКалининградская областьКалининградВеликобританияЛиз ТрассПрибалтикаМоскваНАТО
 
 
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