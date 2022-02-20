https://ria.ru/20220220/yalunin-1773959356.html
Бастрыкин поручил принять меры для выяснения обстоятельств гибели Ялунина
Бастрыкин поручил принять меры для выяснения обстоятельств гибели Ялунина - РИА Новости, 20.02.2022
Бастрыкин поручил принять меры для выяснения обстоятельств гибели Ялунина
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять необходимые меры для установления обстоятельств гибели бывшего заместителя... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T21:33
2022-02-20T21:33
2022-02-20T21:33
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
владимир ялунин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять необходимые меры для установления обстоятельств гибели бывшего заместителя министра юстиции РФ Владимира Ялунина, сообщается на сайте ведомства.По данным СК, в начале февраля Ялунин катался на квадроцикле по замерзшей реке в Одинцовском районе Московской области и вместе со снегоходом ушел под лёд. Следственные органы начали доследственную проверку, удалось обнаружить и изъять провалившийся в реку квадроцикл. Тело мужчины нашли только 20 февраля в ходе поисков в 200 метрах от места обнаружения снегохода."Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Московской области ... принять все необходимые меры для установления обстоятельств гибели Владимира Ялунина, а также доложить о предварительных результатах проверки", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, владимир ялунин
Бастрыкин поручил принять меры для выяснения обстоятельств гибели Ялунина
Бастрыкин поручил принять меры для выяснения обстоятельств гибели экс-замминистра Ялунина