https://ria.ru/20220220/yalunin-1773959356.html

Бастрыкин поручил принять меры для выяснения обстоятельств гибели Ялунина

Бастрыкин поручил принять меры для выяснения обстоятельств гибели Ялунина - РИА Новости, 20.02.2022

Бастрыкин поручил принять меры для выяснения обстоятельств гибели Ялунина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять необходимые меры для установления обстоятельств гибели бывшего заместителя... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T21:33

2022-02-20T21:33

2022-02-20T21:33

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

владимир ялунин

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять необходимые меры для установления обстоятельств гибели бывшего заместителя министра юстиции РФ Владимира Ялунина, сообщается на сайте ведомства.По данным СК, в начале февраля Ялунин катался на квадроцикле по замерзшей реке в Одинцовском районе Московской области и вместе со снегоходом ушел под лёд. Следственные органы начали доследственную проверку, удалось обнаружить и изъять провалившийся в реку квадроцикл. Тело мужчины нашли только 20 февраля в ходе поисков в 200 метрах от места обнаружения снегохода."Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Московской области ... принять все необходимые меры для установления обстоятельств гибели Владимира Ялунина, а также доложить о предварительных результатах проверки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220208/poiski-1771618513.html

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Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, владимир ялунин