02:50 20.02.2022 (обновлено: 03:58 20.02.2022)
На окраинах Донецка третий час звучат взрывы
На окраинах Донецка третий час звучат взрывы, их слышно из центра города
© Фото : ДНР ОнлайнНа месте взрыва на парковке возле здания Дома Правительства в Донецке
© Фото : ДНР Онлайн
На месте взрыва на парковке возле здания Дома Правительства в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. На окраинах Донецка третий час звучат взрывы, их слышно из центра города, передает корреспондент РИА Новости.
Звуки артиллерийской стрельбы хорошо слышны в Ворошиловском районе в центре города, в окнах домов дребезжат стекла и рамы.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Опубликовано: Никита Стома