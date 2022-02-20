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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/vzryvy-1773851990.html
На окраинах Донецка третий час звучат взрывы
На окраинах Донецка третий час звучат взрывы - РИА Новости, 20.02.2022
На окраинах Донецка третий час звучат взрывы
На окраинах Донецка третий час звучат взрывы, их слышно из центра города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T02:50
2022-02-20T03:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
алексей резников
родион мирошник
донецкая народная республика
украина
киев
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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. На окраинах Донецка третий час звучат взрывы, их слышно из центра города, передает корреспондент РИА Новости.Звуки артиллерийской стрельбы хорошо слышны в Ворошиловском районе в центре города, в окнах домов дребезжат стекла и рамы.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
https://ria.ru/20220220/obstrely-1773847331.html
донецкая народная республика
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Никита Стома
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в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, украина, киев, вооруженные силы украины
02:50 20.02.2022 (обновлено: 03:58 20.02.2022)
 
На окраинах Донецка третий час звучат взрывы

На окраинах Донецка третий час звучат взрывы, их слышно из центра города

© Фото : ДНР ОнлайнНа месте взрыва на парковке возле здания Дома Правительства в Донецке
На месте взрыва на парковке возле здания Дома Правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© Фото : ДНР Онлайн
На месте взрыва на парковке возле здания Дома Правительства в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. На окраинах Донецка третий час звучат взрывы, их слышно из центра города, передает корреспондент РИА Новости.
Звуки артиллерийской стрельбы хорошо слышны в Ворошиловском районе в центре города, в окнах домов дребезжат стекла и рамы.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Украинские военнослужащие во время военных учений во Львовской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
01:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили о новых обстрелах со стороны украинских силовиков
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийАлексей РезниковРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКиевВооруженные силы Украины
 
 
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