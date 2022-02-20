https://ria.ru/20220220/vzryvy-1773851990.html

На окраинах Донецка третий час звучат взрывы

На окраинах Донецка третий час звучат взрывы - РИА Новости, 20.02.2022

На окраинах Донецка третий час звучат взрывы

На окраинах Донецка третий час звучат взрывы, их слышно из центра города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T02:50

2022-02-20T02:50

2022-02-20T03:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

алексей резников

родион мирошник

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. На окраинах Донецка третий час звучат взрывы, их слышно из центра города, передает корреспондент РИА Новости.Звуки артиллерийской стрельбы хорошо слышны в Ворошиловском районе в центре города, в окнах домов дребезжат стекла и рамы.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, украина, киев, вооруженные силы украины