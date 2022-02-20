Блинкен подтвердил планы встретиться с Лавровым
Госсекретарь США Блинкен подтвердил планы встретиться с главой МИД России Лавровым
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пока стоит на повестке.
"Планы встретиться остаются, если Россия не вторгнется в это время", - сказал Блинкен в интервью CNN.
По его словам, в ходе встречи планируется обсудить возможные взаимные шаги в сфере безопасности. "Такую беседу я бы приветствовал, но все зависит полностью от того, вторгнется ли Россия", - сказал Блинкен.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
16 февраля, 08:00Операция по принуждению России к войне провалилась
Опубликовано: Ольга Филиппова