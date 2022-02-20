https://ria.ru/20220220/vozdukh-1773844841.html
Дело не в кислороде. Врач объяснил, чем городской воздух хуже сельского
Дело не в кислороде. Врач объяснил, чем городской воздух хуже сельского - РИА Новости, 20.02.2022
Дело не в кислороде. Врач объяснил, чем городской воздух хуже сельского
На легкие человека могут отрицательно влиять не только инфекции, такие как COVID-19, но и состояние атмосферы. О недостатках городского воздуха в интервью радио РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T04:15
2022-02-20T04:15
2022-02-20T11:39
общество
россия
здоровье
воздух
игорь степанян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150923/30/1509233088_0:5:1036:588_1920x0_80_0_0_d3a03350185ac73011870afb1635a597.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. На легкие человека могут отрицательно влиять не только инфекции, такие как COVID-19, но и состояние атмосферы. О недостатках городского воздуха в интервью радио Sputnik рассказал врач-пульмонолог Игорь Степанян.Горожане часто жалуются на нехватку кислорода, однако они получают его примерно столько же, сколько и жители деревень, отметил врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, советник директора Центрального НИИ туберкулеза Игорь Степанян.Воздух мегаполиса вреден для здоровья в первую очередь потому, что в нем содержится большое количество твердых частиц, продолжил врач."Если над Москвой, например, висит смог, то это взвесь всяких газов и мелких твердых частиц в воздухе. По сути, это вредоносные составляющие", — уточнил Степанян.Источник нежелательных твердых примесей в воздухе — это многочисленные стройки и автомобильные шины, стирающиеся об асфальт, привел пример медик.По его словам, чтобы сохранить здоровье легких, нужно регулярно выезжать на природу.Врач советует проводить на свежем воздухе не менее одного дня в неделю.
https://ria.ru/20211228/moroz-1765744890.html
https://ria.ru/20220125/retsirkulyator-1769335513.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150923/30/1509233088_148:0:932:588_1920x0_80_0_0_a3afed01f2fb0688526cdc531bb80870.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье, воздух, игорь степанян
04:15 20.02.2022 (обновлено: 11:39 20.02.2022)
Дело не в кислороде. Врач объяснил, чем городской воздух хуже сельского
Пульмонолог Степанян: в городском воздухе содержится большое количество твердых частиц
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
На легкие человека могут отрицательно влиять не только инфекции, такие как COVID-19, но и состояние атмосферы. О недостатках городского воздуха в интервью радио Sputnik
рассказал врач-пульмонолог Игорь Степанян.
Горожане часто жалуются на нехватку кислорода, однако они получают его примерно столько же, сколько и жители деревень, отметил врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, советник директора Центрального НИИ туберкулеза Игорь Степанян.
"Количество кислорода в воздухе не сильно различается в сельской местности и в городе. И там, и там порядка 20 процентов кислорода в воздушной смеси. Если и есть разница, то она в один процент, а он погоды не делает", — объяснил он.
Воздух
мегаполиса вреден для здоровья в первую очередь потому, что в нем содержится большое количество твердых частиц, продолжил врач.
"Если над Москвой, например, висит смог, то это взвесь всяких газов и мелких твердых частиц в воздухе. По сути, это вредоносные составляющие", — уточнил Степанян.
Источник нежелательных твердых примесей в воздухе — это многочисленные стройки и автомобильные шины, стирающиеся об асфальт, привел пример медик.
По его словам, чтобы сохранить здоровье легких, нужно регулярно выезжать на природу.
"Если проводить долгие годы жизни в такой атмосфере, то это негативно сказывается на здоровье. Конечно, лучше выбираться на природу при любой возможности", — порекомендовал Степанян.
Врач советует проводить на свежем воздухе не менее одного дня в неделю.