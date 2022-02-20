Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220220/vozdukh-1773844841.html
Дело не в кислороде. Врач объяснил, чем городской воздух хуже сельского
Дело не в кислороде. Врач объяснил, чем городской воздух хуже сельского - РИА Новости, 20.02.2022
Дело не в кислороде. Врач объяснил, чем городской воздух хуже сельского
На легкие человека могут отрицательно влиять не только инфекции, такие как COVID-19, но и состояние атмосферы. О недостатках городского воздуха в интервью радио РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T04:15
2022-02-20T11:39
общество
россия
здоровье
воздух
игорь степанян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150923/30/1509233088_0:5:1036:588_1920x0_80_0_0_d3a03350185ac73011870afb1635a597.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. На легкие человека могут отрицательно влиять не только инфекции, такие как COVID-19, но и состояние атмосферы. О недостатках городского воздуха в интервью радио Sputnik рассказал врач-пульмонолог Игорь Степанян.Горожане часто жалуются на нехватку кислорода, однако они получают его примерно столько же, сколько и жители деревень, отметил врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, советник директора Центрального НИИ туберкулеза Игорь Степанян.Воздух мегаполиса вреден для здоровья в первую очередь потому, что в нем содержится большое количество твердых частиц, продолжил врач."Если над Москвой, например, висит смог, то это взвесь всяких газов и мелких твердых частиц в воздухе. По сути, это вредоносные составляющие", — уточнил Степанян.Источник нежелательных твердых примесей в воздухе — это многочисленные стройки и автомобильные шины, стирающиеся об асфальт, привел пример медик.По его словам, чтобы сохранить здоровье легких, нужно регулярно выезжать на природу.Врач советует проводить на свежем воздухе не менее одного дня в неделю.
https://ria.ru/20211228/moroz-1765744890.html
https://ria.ru/20220125/retsirkulyator-1769335513.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Григорий Ивашкин
Григорий Ивашкин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150923/30/1509233088_148:0:932:588_1920x0_80_0_0_a3afed01f2fb0688526cdc531bb80870.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, здоровье, воздух, игорь степанян
04:15 20.02.2022 (обновлено: 11:39 20.02.2022)
 
Дело не в кислороде. Врач объяснил, чем городской воздух хуже сельского

Пульмонолог Степанян: в городском воздухе содержится большое количество твердых частиц

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТрубы промышленных предприятий
Трубы промышленных предприятий - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Трубы промышленных предприятий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. На легкие человека могут отрицательно влиять не только инфекции, такие как COVID-19, но и состояние атмосферы. О недостатках городского воздуха в интервью радио Sputnik рассказал врач-пульмонолог Игорь Степанян.
Горожане часто жалуются на нехватку кислорода, однако они получают его примерно столько же, сколько и жители деревень, отметил врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, советник директора Центрального НИИ туберкулеза Игорь Степанян.
"Количество кислорода в воздухе не сильно различается в сельской местности и в городе. И там, и там порядка 20 процентов кислорода в воздушной смеси. Если и есть разница, то она в один процент, а он погоды не делает", — объяснил он.
Воздух мегаполиса вреден для здоровья в первую очередь потому, что в нем содержится большое количество твердых частиц, продолжил врач.
Мороз - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 02:15
Врач рассказал, чем опасен морозный воздух
"Если над Москвой, например, висит смог, то это взвесь всяких газов и мелких твердых частиц в воздухе. По сути, это вредоносные составляющие", — уточнил Степанян.
Источник нежелательных твердых примесей в воздухе — это многочисленные стройки и автомобильные шины, стирающиеся об асфальт, привел пример медик.
По его словам, чтобы сохранить здоровье легких, нужно регулярно выезжать на природу.
"Если проводить долгие годы жизни в такой атмосфере, то это негативно сказывается на здоровье. Конечно, лучше выбираться на природу при любой возможности", — порекомендовал Степанян.
Врач советует проводить на свежем воздухе не менее одного дня в неделю.
Рециркулятор - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 10:12
Как очистить воздух от микробов: советы по выбору рециркулятора
Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
ОбществоРоссияЗдоровьеВоздухИгорь Степанян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация из города Горловка на фоне обострения ситуации на ДонбассеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала