https://ria.ru/20220220/vozdukh-1773844841.html

Дело не в кислороде. Врач объяснил, чем городской воздух хуже сельского

Дело не в кислороде. Врач объяснил, чем городской воздух хуже сельского - РИА Новости, 20.02.2022

Дело не в кислороде. Врач объяснил, чем городской воздух хуже сельского

На легкие человека могут отрицательно влиять не только инфекции, такие как COVID-19, но и состояние атмосферы. О недостатках городского воздуха в интервью радио РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T04:15

2022-02-20T04:15

2022-02-20T11:39

общество

россия

здоровье

воздух

игорь степанян

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. На легкие человека могут отрицательно влиять не только инфекции, такие как COVID-19, но и состояние атмосферы. О недостатках городского воздуха в интервью радио Sputnik рассказал врач-пульмонолог Игорь Степанян.Горожане часто жалуются на нехватку кислорода, однако они получают его примерно столько же, сколько и жители деревень, отметил врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, советник директора Центрального НИИ туберкулеза Игорь Степанян.Воздух мегаполиса вреден для здоровья в первую очередь потому, что в нем содержится большое количество твердых частиц, продолжил врач."Если над Москвой, например, висит смог, то это взвесь всяких газов и мелких твердых частиц в воздухе. По сути, это вредоносные составляющие", — уточнил Степанян.Источник нежелательных твердых примесей в воздухе — это многочисленные стройки и автомобильные шины, стирающиеся об асфальт, привел пример медик.По его словам, чтобы сохранить здоровье легких, нужно регулярно выезжать на природу.Врач советует проводить на свежем воздухе не менее одного дня в неделю.

https://ria.ru/20211228/moroz-1765744890.html

https://ria.ru/20220125/retsirkulyator-1769335513.html

россия

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, россия, здоровье, воздух, игорь степанян