https://ria.ru/20220220/voyna-1773910835.html
Москва призывает Запад к разуму, заявил Песков
Москва призывает Запад к разуму, заявил Песков - РИА Новости, 20.02.2022
Москва призывает Запад к разуму, заявил Песков
Москва призывает Запад к разуму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T14:38
2022-02-20T14:38
2022-02-20T14:38
россия
дмитрий песков
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Москва призывает Запад к разуму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала."Призываем, призываем к разуму. Призываем задать себе вопрос: какой смысл России на кого-то нападать? Призываем вспомнить историю. Ну, скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо. Но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".
https://ria.ru/20220220/donbass-1773909436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин
Москва призывает Запад к разуму, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Москва призывает Запад к разуму, Россия никогда сама не нападала