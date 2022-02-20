https://ria.ru/20220220/voyna-1773910835.html

Москва призывает Запад к разуму, заявил Песков

Москва призывает Запад к разуму, заявил Песков - РИА Новости, 20.02.2022

Москва призывает Запад к разуму, заявил Песков

Москва призывает Запад к разуму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T14:38

2022-02-20T14:38

2022-02-20T14:38

россия

дмитрий песков

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Москва призывает Запад к разуму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала."Призываем, призываем к разуму. Призываем задать себе вопрос: какой смысл России на кого-то нападать? Призываем вспомнить историю. Ну, скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо. Но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".

https://ria.ru/20220220/donbass-1773909436.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, дмитрий песков, владимир путин