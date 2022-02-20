https://ria.ru/20220220/voyna-1773902873.html

"Байден собирается отсидеться у себя, пока война сметает Европу"

Во Франции раскрыли замыслы Байдена по разжиганию войны в Европе - РИА Новости, 20.02.2022

"Байден собирается отсидеться у себя, пока война сметает Европу"

Новое заявление американских властей о возможности российского вторжения "в любой момент" спровоцировало волну обсуждения среди читатели французской газеты Le... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T13:39

2022-02-20T13:39

2022-02-20T15:56

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СКВА, 20 фев — РИА Новости. Новое заявление американских властей о возможности российского вторжения "в любой момент" спровоцировало волну обсуждения среди читатели французской газеты Le Figaro.Многие пользователи осудили США за бесконечную пропаганду войны, в случае которой они не понесут никаких потерь."Байден призывает к войне, в которой он участвовать не будет, чем и успокаивает себя", — отметил 69Quimp."Вы что, забыли про Колина Пауэлла, размахивавшего с трибуны ООН ложными доказательствами наличия у Хусейна оружия массового уничтожения?" — задался вопросом Clay Zen.Некоторые комментаторы нашли место и для юмора."Это неизбежно! Это уже сегодня! Русские готовы! И…", — иронизирует samot69."Они до сих пор не напали? Мы определенно не можем им доверять", — заключил Yaka51.В пятницу руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Прежде всего эта мера касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО рядом с российской границей.

https://ria.ru/20220220/nevstuplenie-1773869999.html

https://ria.ru/20220220/sroki-1773865752.html

https://ria.ru/20220219/donbass-1773808812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, франция, сша, джо байден, украина, россия, днр, лнр