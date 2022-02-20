"Байден собирается отсидеться у себя, пока война сметает Европу"

13:39 20.02.2022 (обновлено: 15:56 20.02.2022)
Во Франции раскрыли замыслы Байдена по разжиганию войны в Европе
Читатели Le Figaro: глава США Байден разжигает войну, в которой сам не будет участвовать
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден
СКВА, 20 фев — РИА Новости. Новое заявление американских властей о возможности российского вторжения "в любой момент" спровоцировало волну обсуждения среди читатели французской газеты Le Figaro.
Многие пользователи осудили США за бесконечную пропаганду войны, в случае которой они не понесут никаких потерь.
"Эта война накроет каждого из нас, в то время пока Байден будет отсиживаться где-то далеко!" — написал m claire b.
"Байден призывает к войне, в которой он участвовать не будет, чем и успокаивает себя", — отметил 69Quimp.
"Вы что, забыли про Колина Пауэлла, размахивавшего с трибуны ООН ложными доказательствами наличия у Хусейна оружия массового уничтожения?" — задался вопросом Clay Zen.
"Позиция России абсолютно логична: для нормализации отношений необходимо, чтобы Украина соблюла два пункта Минских соглашений, а именно: приняла закон об особом статусе Донбасса и о запрете преследования и наказания всех причастных к этому конфликту. Киев отказался их выполнять, а теперь пытается втянуть НАТО в этот конфликт", — напомнил ca18.
Некоторые комментаторы нашли место и для юмора.
"Это неизбежно! Это уже сегодня! Русские готовы! И…", — иронизирует samot69.
"Они до сих пор не напали? Мы определенно не можем им доверять", — заключил Yaka51.
В пятницу руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Прежде всего эта мера касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО рядом с российской границей.
Опубликовано: Влада Икрамова