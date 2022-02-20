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"Байден собирается отсидеться у себя, пока война сметает Европу"
Во Франции раскрыли замыслы Байдена по разжиганию войны в Европе - РИА Новости, 20.02.2022
"Байден собирается отсидеться у себя, пока война сметает Европу"
Новое заявление американских властей о возможности российского вторжения "в любой момент" спровоцировало волну обсуждения среди читатели французской газеты Le... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T13:39
2022-02-20T15:56
в мире
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сша
джо байден
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СКВА, 20 фев — РИА Новости. Новое заявление американских властей о возможности российского вторжения "в любой момент" спровоцировало волну обсуждения среди читатели французской газеты Le Figaro.Многие пользователи осудили США за бесконечную пропаганду войны, в случае которой они не понесут никаких потерь."Байден призывает к войне, в которой он участвовать не будет, чем и успокаивает себя", — отметил 69Quimp."Вы что, забыли про Колина Пауэлла, размахивавшего с трибуны ООН ложными доказательствами наличия у Хусейна оружия массового уничтожения?" — задался вопросом Clay Zen.Некоторые комментаторы нашли место и для юмора."Это неизбежно! Это уже сегодня! Русские готовы! И…", — иронизирует samot69."Они до сих пор не напали? Мы определенно не можем им доверять", — заключил Yaka51.В пятницу руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Прежде всего эта мера касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО рядом с российской границей.
https://ria.ru/20220220/nevstuplenie-1773869999.html
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в мире, франция, сша, джо байден, украина, россия, днр, лнр
13:39 20.02.2022 (обновлено: 15:56 20.02.2022)
 
Во Франции раскрыли замыслы Байдена по разжиганию войны в Европе

Читатели Le Figaro: глава США Байден разжигает войну, в которой сам не будет участвовать

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
СКВА, 20 фев — РИА Новости. Новое заявление американских властей о возможности российского вторжения "в любой момент" спровоцировало волну обсуждения среди читатели французской газеты Le Figaro.
Многие пользователи осудили США за бесконечную пропаганду войны, в случае которой они не понесут никаких потерь.

"Эта война накроет каждого из нас, в то время пока Байден будет отсиживаться где-то далеко!" — написал m claire b.

"Байден призывает к войне, в которой он участвовать не будет, чем и успокаивает себя", — отметил 69Quimp.
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
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Экс-депутат Рады рассказал, что хочет Украина за отказ от вступления в НАТО
"Вы что, забыли про Колина Пауэлла, размахивавшего с трибуны ООН ложными доказательствами наличия у Хусейна оружия массового уничтожения?" — задался вопросом Clay Zen.

"Позиция России абсолютно логична: для нормализации отношений необходимо, чтобы Украина соблюла два пункта Минских соглашений, а именно: приняла закон об особом статусе Донбасса и о запрете преследования и наказания всех причастных к этому конфликту. Киев отказался их выполнять, а теперь пытается втянуть НАТО в этот конфликт", — напомнил ca18.

Некоторые комментаторы нашли место и для юмора.
"Это неизбежно! Это уже сегодня! Русские готовы! И…", — иронизирует samot69.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
08:43
Глава МИД Британии назвала новые сроки "вторжения" России на Украину
"Они до сих пор не напали? Мы определенно не можем им доверять", — заключил Yaka51.
В пятницу руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Прежде всего эта мера касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО рядом с российской границей.
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 18:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Задержанный агент Украины: ВСУ хотели заминировать важные объекты в ДНР
Опубликовано: Влада Икрамова
 
В миреФранцияСШАДжо БайденУкраинаРоссияДНРЛНР
 
 
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