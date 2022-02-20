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Российские банки повысят ставки по вкладам
Российские банки повысят ставки по вкладам - РИА Новости, 20.02.2022
Российские банки повысят ставки по вкладам
Российские банки собираются поднять проценты по вкладам или уже сделали это после повышения ключевой ставки ЦБ, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T09:51
2022-02-20T11:04
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ипотека
россия
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские банки собираются поднять проценты по вкладам или уже сделали это после повышения ключевой ставки ЦБ, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости."По итогам текущего решения Центробанка по увеличению ключевой ставки в течение одной-двух недель мы собираемся пересмотреть внутреннюю денежную политику и ставки по кредитам и вкладам. Прогнозируем рост ставок в среднем также на один процентный пункт", — сказал руководитель кластера розничного кредитования МТС Банка Иван Барсов.Повысить доходность по вкладам до 25 февраля планируют в Росбанке, не исключают этого и в МКБ. В банке "Зенит" с 21 февраля по одному из вкладов ставку повысят на 0,5 процента годовых, в Новикомбанке с 1 марта вырастет доходность по всей линейке вкладов."В своей политике по ставкам мы ориентируемся на макроэкономические показатели и конкурентную среду. Мы будем следить за рынком и действовать в соответствии с ситуацией", — рассказали в "Открытии".Некоторые банки уже успели повысить ставки: ВТБ — на полтора процентных пункта, до десяти процентов по срочным вкладам, Альфа-банк — также до десяти процентов, "Уралсиб" — на 0,8-1,6, АТБ — на 0,3-0,5 процентного пункта. Выросли ставки и в Сбербанке — на 1-1,5 процентного пункта, до максимальных 9,5 процента годовых.Среди тех, кто уже повысил ставки, есть и такие банки, которые намерены сделать это еще раз. Так, в "Русском Стандарте" их уже подняли на 0,5-1 процентный пункт и не исключают нового повышения. В ПСБ на прошлой неделе ставки по всей линейке вкладов выросли на 0,3-0,7 процентного пункта, до максимальных 11 процентов годовых, а с 22 февраля банк собирается поднять доходность по линейке накопительных счетов — в среднем на полтора процентных пункта, максимум до 9,5 процента."В начале февраля мы увеличили процентные ставки по рублевым вкладам основной линейки — на один процентный пункт. Теперь максимальная ставка составляет восемь процентов, а для пенсионеров — девять процентов годовых", — рассказал старший вице-президент розничного блока банка "Санкт-Петербург" Дмитрий Алексеев.По его словам, в ближайшие дни поднимут ставку по валютным вкладам: в долларах — до 1,7 процента, в евро — до 0,9 процента годовых. Это более чем в два раза выше, чем год назад.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), ипотека, россия
09:51 20.02.2022 (обновлено: 11:04 20.02.2022)
 
Российские банки повысят ставки по вкладам

Российские банки намерены повысить ставки по вкладам после повышения ключевой ставки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота отделения банка
Работа отделения банка - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа отделения банка . Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские банки собираются поднять проценты по вкладам или уже сделали это после повышения ключевой ставки ЦБ, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
"По итогам текущего решения Центробанка по увеличению ключевой ставки в течение одной-двух недель мы собираемся пересмотреть внутреннюю денежную политику и ставки по кредитам и вкладам. Прогнозируем рост ставок в среднем также на один процентный пункт", — сказал руководитель кластера розничного кредитования МТС Банка Иван Барсов.
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Повысить доходность по вкладам до 25 февраля планируют в Росбанке, не исключают этого и в МКБ. В банке "Зенит" с 21 февраля по одному из вкладов ставку повысят на 0,5 процента годовых, в Новикомбанке с 1 марта вырастет доходность по всей линейке вкладов.
"В своей политике по ставкам мы ориентируемся на макроэкономические показатели и конкурентную среду. Мы будем следить за рынком и действовать в соответствии с ситуацией", — рассказали в "Открытии".
Некоторые банки уже успели повысить ставки: ВТБ — на полтора процентных пункта, до десяти процентов по срочным вкладам, Альфа-банк — также до десяти процентов, "Уралсиб" — на 0,8-1,6, АТБ — на 0,3-0,5 процентного пункта. Выросли ставки и в Сбербанке — на 1-1,5 процентного пункта, до максимальных 9,5 процента годовых.
Среди тех, кто уже повысил ставки, есть и такие банки, которые намерены сделать это еще раз. Так, в "Русском Стандарте" их уже подняли на 0,5-1 процентный пункт и не исключают нового повышения. В ПСБ на прошлой неделе ставки по всей линейке вкладов выросли на 0,3-0,7 процентного пункта, до максимальных 11 процентов годовых, а с 22 февраля банк собирается поднять доходность по линейке накопительных счетов — в среднем на полтора процентных пункта, максимум до 9,5 процента.
"В начале февраля мы увеличили процентные ставки по рублевым вкладам основной линейки — на один процентный пункт. Теперь максимальная ставка составляет восемь процентов, а для пенсионеров — девять процентов годовых", — рассказал старший вице-президент розничного блока банка "Санкт-Петербург" Дмитрий Алексеев.
По его словам, в ближайшие дни поднимут ставку по валютным вкладам: в долларах — до 1,7 процента, в евро — до 0,9 процента годовых. Это более чем в два раза выше, чем год назад.
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ИпотекаРоссия
 
 
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