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Москвичам пообещали весеннюю погоду
Москвичам пообещали весеннюю погоду - РИА Новости, 20.02.2022
Москвичам пообещали весеннюю погоду
В Москве сохранится перманентная весна - воздух днем на предстоящей неделе будет прогреваться до плюс 5, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T19:15
2022-02-20T19:15
общество
москва
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Москве сохранится перманентная весна - воздух днем на предстоящей неделе будет прогреваться до плюс 5, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что первая половина предстоящей недели пройдет под влиянием ненастного североатлантического циклона "Антониа". В такой обстановке небо столицы до среды будет затянуто облачностью, пройдут осадки в смешанной фазе, в ночь на вторник и утром – в виде дождей. Ночами в Москве будет ноль - плюс 2, днем плюс 2-4, во вторник после полудня до плюс 5, что на 7-10 градусов теплее нормы и соответствует климату начала апреля."В четверг и пятницу инициатива на синоптической карте будет принадлежать антициклону, а значит жителей региона ждут по-мартовски погожие деньки. В темное время суток будет подмораживать до минус 1-6, на дорогах образуется гололедица, а в разгар дня февральское солнце прогреет воздух до ноля - плюс 5. К выходным же погода вновь испортится", - добавил синоптик.Тишковец сообщил, что в результате аномального тепла сугробы, которые за последние 10 суток уменьшились с 46 до 23 сантиметров, продолжат таять, высота снежного покрова понизится до 19-20 сантиметров, что вдвое меньше многолетней нормы и соответствует значениям, характерным для 27 марта – даты, когда в столице наступает климатическая весна.
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общество, москва
19:15 20.02.2022
 
Москвичам пообещали весеннюю погоду

Центр Фобос: в Москве сохранится перманентная весна, температура поднимется до плюс 5

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТуристы на Красной площади в Москве
Туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Москве сохранится перманентная весна - воздух днем на предстоящей неделе будет прогреваться до плюс 5, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Текущий месяц в Центральной России продолжает удивлять необычным теплом. Среднемесячная температура воздуха почти на 5 градусов выше положенной нормы, а февраль-2022 входит в десятку самых теплых за последние 74 года. И до конца календарной зимы атмосфера, по всей видимости, останется в перманентном состоянии метеорологической весны", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что первая половина предстоящей недели пройдет под влиянием ненастного североатлантического циклона "Антониа". В такой обстановке небо столицы до среды будет затянуто облачностью, пройдут осадки в смешанной фазе, в ночь на вторник и утром – в виде дождей. Ночами в Москве будет ноль - плюс 2, днем плюс 2-4, во вторник после полудня до плюс 5, что на 7-10 градусов теплее нормы и соответствует климату начала апреля.
"В четверг и пятницу инициатива на синоптической карте будет принадлежать антициклону, а значит жителей региона ждут по-мартовски погожие деньки. В темное время суток будет подмораживать до минус 1-6, на дорогах образуется гололедица, а в разгар дня февральское солнце прогреет воздух до ноля - плюс 5. К выходным же погода вновь испортится", - добавил синоптик.
Тишковец сообщил, что в результате аномального тепла сугробы, которые за последние 10 суток уменьшились с 46 до 23 сантиметров, продолжат таять, высота снежного покрова понизится до 19-20 сантиметров, что вдвое меньше многолетней нормы и соответствует значениям, характерным для 27 марта – даты, когда в столице наступает климатическая весна.
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Опубликовано: Ангелина Орехова
 
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