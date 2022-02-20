https://ria.ru/20220220/vesna-1773945979.html

Москвичам пообещали весеннюю погоду

Москвичам пообещали весеннюю погоду - РИА Новости, 20.02.2022

Москвичам пообещали весеннюю погоду

В Москве сохранится перманентная весна - воздух днем на предстоящей неделе будет прогреваться до плюс 5, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T19:15

2022-02-20T19:15

2022-02-20T19:15

общество

москва

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Москве сохранится перманентная весна - воздух днем на предстоящей неделе будет прогреваться до плюс 5, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что первая половина предстоящей недели пройдет под влиянием ненастного североатлантического циклона "Антониа". В такой обстановке небо столицы до среды будет затянуто облачностью, пройдут осадки в смешанной фазе, в ночь на вторник и утром – в виде дождей. Ночами в Москве будет ноль - плюс 2, днем плюс 2-4, во вторник после полудня до плюс 5, что на 7-10 градусов теплее нормы и соответствует климату начала апреля."В четверг и пятницу инициатива на синоптической карте будет принадлежать антициклону, а значит жителей региона ждут по-мартовски погожие деньки. В темное время суток будет подмораживать до минус 1-6, на дорогах образуется гололедица, а в разгар дня февральское солнце прогреет воздух до ноля - плюс 5. К выходным же погода вновь испортится", - добавил синоптик.Тишковец сообщил, что в результате аномального тепла сугробы, которые за последние 10 суток уменьшились с 46 до 23 сантиметров, продолжат таять, высота снежного покрова понизится до 19-20 сантиметров, что вдвое меньше многолетней нормы и соответствует значениям, характерным для 27 марта – даты, когда в столице наступает климатическая весна.

https://ria.ru/20220217/vesna-1773229715.html

москва

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

общество, москва