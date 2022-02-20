https://ria.ru/20220220/vaktsinatsiya-1773876595.html

Когда необходимо провериться перед прививкой

Врач рассказала, кому нужна специальная подготовка перед вакцинацией - РИА Новости, 20.02.2022

Когда необходимо провериться перед прививкой

Людям с аутоимунными заболеваниями перед вакцинацией от коронавируса стоит обследоваться, посоветовала врач-эндокринолог Екатерина Кривцова в беседе с ura.ru. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T10:14

2022-02-20T10:14

2022-02-20T10:14

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Людям с аутоимунными заболеваниями перед вакцинацией от коронавируса стоит обследоваться, посоветовала врач-эндокринолог Екатерина Кривцова в беседе с ura.ru."Людям с аутоиммунными и системными заболеваниями очень важно, чтобы вакцинация проходила после некого обследования. Имеющие аутоиммунные тиреоидиты, гипотиреозы с тиреотоксикозами, несомненно должны сначала посмотреть лабораторные показатели своего здоровья", — рассказала специалист.По ее словам, прививаться с таким болезнями нужно только в состоянии полной компенсации, когда все основные параметры, по которым обследуется организм при аутоимунных нарушениях, находятся в норме.При этом, как утверждает Кривцова, вакцинация в любом случае нужна.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.

https://ria.ru/20220220/posledstvie-1773874037.html

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Максим Зубков

анна попова, ботсвана, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия