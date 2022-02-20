Когда необходимо провериться перед прививкой

Врач рассказала, кому нужна специальная подготовка перед вакцинацией
Врач Кривцова: людям с аутоимунными болезнями нужно пройти обследования перед вакцинацией
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Людям с аутоимунными заболеваниями перед вакцинацией от коронавируса стоит обследоваться, посоветовала врач-эндокринолог Екатерина Кривцова в беседе с ura.ru.
"Людям с аутоиммунными и системными заболеваниями очень важно, чтобы вакцинация проходила после некого обследования. Имеющие аутоиммунные тиреоидиты, гипотиреозы с тиреотоксикозами, несомненно должны сначала посмотреть лабораторные показатели своего здоровья", — рассказала специалист.
По ее словам, прививаться с таким болезнями нужно только в состоянии полной компенсации, когда все основные параметры, по которым обследуется организм при аутоимунных нарушениях, находятся в норме.
При этом, как утверждает Кривцова, вакцинация в любом случае нужна.
Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
Опубликовано: Максим Зубков