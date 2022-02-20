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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/ukraina-1773962873.html
Глава Минобороны Украины: "нападения" России в ближайшие дни не будет
Глава Минобороны Украины: "нападения" России в ближайшие дни не будет - РИА Новости, 20.02.2022
Глава Минобороны Украины: "нападения" России в ближайшие дни не будет
Пока ни в одном городе нет "ударной группировки" российских войск, говорить, что нападение будет завтра-послезавтра неуместно, заявил глава минобороны Украины... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T22:09
2022-02-20T22:09
обострение ситуации в днр и лнр
игорь конашенков
сергей лавров
владимир путин
россия
киев
сша
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Пока ни в одном городе нет "ударной группировки" российских войск, говорить, что нападение будет завтра-послезавтра неуместно, заявил глава минобороны Украины Алексей Резников."Сегодня по состоянию на этот час ударной группировки со стороны РФ ни в одном городе, где они окружили Украину, пока не сформирована. Поэтому говорить о том, что будет завтра-послезавтра нападение, на мой взгляд, неуместно. Но это не значит, что низкие риски, не означает, что нет угрозы. Я хочу напомнить нашим партнерам, что угроза существует с 2013 года", - заявил министр в эфире телеканала "1+1".Он добавил, что украинские военные готовы к сопротивлению и встрече российских войск.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220220/zayavlenie-1773928184.html
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игорь конашенков, сергей лавров, владимир путин, россия, киев, сша, ситуация в днр и лнр, нато, алексей резников
22:09 20.02.2022
 
Глава Минобороны Украины: "нападения" России в ближайшие дни не будет

Глава Минобороны Украины Резников: "нападения" России в ближайшие дни не будет

CC BY 4.0 / Офіційний портал Києваb / Вікторія Сапата / Олексій РезніковМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
CC BY 4.0 / Офіційний портал Києваb / Вікторія Сапата / Олексій Резніков
Министр обороны Украины Алексей Резников
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Пока ни в одном городе нет "ударной группировки" российских войск, говорить, что нападение будет завтра-послезавтра неуместно, заявил глава минобороны Украины Алексей Резников.
"Сегодня по состоянию на этот час ударной группировки со стороны РФ ни в одном городе, где они окружили Украину, пока не сформирована. Поэтому говорить о том, что будет завтра-послезавтра нападение, на мой взгляд, неуместно. Но это не значит, что низкие риски, не означает, что нет угрозы. Я хочу напомнить нашим партнерам, что угроза существует с 2013 года", - заявил министр в эфире телеканала "1+1".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 16:33
МИД заявил о росте числа фейков о "нападении" России в западных СМИ
Он добавил, что украинские военные готовы к сопротивлению и встрече российских войск.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 14:35
В Кремле объяснили, почему Россия не хочет даже произносить слово "война"
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРИгорь КонашенковСергей ЛавровВладимир ПутинРоссияКиевСШАСитуация в ДНР и ЛНРНАТОАлексей Резников
 
 
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