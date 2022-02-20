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https://ria.ru/20220220/ukraina-1773929293.html
Кулеба обсудил с главой МИД Австралии оказание Киеву военной помощи
Кулеба обсудил с главой МИД Австралии оказание Киеву военной помощи - РИА Новости, 20.02.2022
Кулеба обсудил с главой МИД Австралии оказание Киеву военной помощи
Министры иностранных дел Украины и Австралии Дмитрий Кулеба и Мэрис Пэйн обсудили оказание Киеву военно-технической помощи, сообщил глава украинского... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T16:42
2022-02-20T16:42
дмитрий кулеба
украина
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киев
нато
ситуация в днр и лнр
в мире
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КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел Украины и Австралии Дмитрий Кулеба и Мэрис Пэйн обсудили оказание Киеву военно-технической помощи, сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства."На нашей встрече в Мюнхене Мэрис Пэйн и я обсудили возможности оказания военно-технической поддержки Украине. Благодарен Австралии за поддержку Украины в это напряженное время кризиса безопасности", - написал Кулеба в Twitter.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
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Екатерина Зайцева
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дмитрий кулеба, украина, австралия, киев, нато, ситуация в днр и лнр, в мире
16:42 20.02.2022
 
Кулеба обсудил с главой МИД Австралии оказание Киеву военной помощи

Главы МИД Украины и Австралии обсудили оказание Киеву военно-технической помощи

© REUTERS / POOL / Sergey DolzhenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / POOL / Sergey Dolzhenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел Украины и Австралии Дмитрий Кулеба и Мэрис Пэйн обсудили оказание Киеву военно-технической помощи, сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства.
"На нашей встрече в Мюнхене Мэрис Пэйн и я обсудили возможности оказания военно-технической поддержки Украине. Благодарен Австралии за поддержку Украины в это напряженное время кризиса безопасности", - написал Кулеба в Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
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Зеленский заявил, что для помощи Киеву не нужно говорить о "вторжении"
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Дмитрий КулебаУкраинаАвстралияКиевНАТОСитуация в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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