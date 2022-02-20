https://ria.ru/20220220/ukraina-1773911372.html

Песков рассказал о реакции Путина на новости о датах "вторжения" на Украину

Песков рассказал о реакции Путина на новости о датах "вторжения" на Украину - РИА Новости, 20.02.2022

Песков рассказал о реакции Путина на новости о датах "вторжения" на Украину

Президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах "вторжения" РФ на Украину, но это является элементом провокации и ведет к... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T14:41

2022-02-20T14:41

2022-02-20T14:46

обострение ситуации в днр и лнр

политика

владимир путин

донбасс

украина

дмитрий песков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах "вторжения" РФ на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, - это такой элемент провокационного характера. Дело в том, что это непосредственно ведет к нагнетанию напряженности", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, донбасс, украина, дмитрий песков