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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/ukraina-1773911372.html
Песков рассказал о реакции Путина на новости о датах "вторжения" на Украину
Песков рассказал о реакции Путина на новости о датах "вторжения" на Украину - РИА Новости, 20.02.2022
Песков рассказал о реакции Путина на новости о датах "вторжения" на Украину
Президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах "вторжения" РФ на Украину, но это является элементом провокации и ведет к... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T14:41
2022-02-20T14:46
обострение ситуации в днр и лнр
политика
владимир путин
донбасс
украина
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах "вторжения" РФ на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, - это такой элемент провокационного характера. Дело в том, что это непосредственно ведет к нагнетанию напряженности", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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политика, владимир путин, донбасс, украина, дмитрий песков
14:41 20.02.2022 (обновлено: 14:46 20.02.2022)
 
Песков рассказал о реакции Путина на новости о датах "вторжения" на Украину

Песков: Путин не обращает внимания на публикации о датах "вторжения" России на Украину

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах "вторжения" РФ на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, - это такой элемент провокационного характера. Дело в том, что это непосредственно ведет к нагнетанию напряженности", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 08:00
Демонизация Путина обернулась против Запада
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаВладимир ПутинДонбассУкраинаДмитрий Песков
 
 
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