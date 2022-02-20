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Песков рассказал о реакции Путина на новости о датах "вторжения" на Украину
Песков рассказал о реакции Путина на новости о датах "вторжения" на Украину - РИА Новости, 20.02.2022
Песков рассказал о реакции Путина на новости о датах "вторжения" на Украину
Президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах "вторжения" РФ на Украину, но это является элементом провокации и ведет к... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T14:41
2022-02-20T14:41
2022-02-20T14:46
обострение ситуации в днр и лнр
политика
владимир путин
донбасс
украина
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах "вторжения" РФ на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, - это такой элемент провокационного характера. Дело в том, что это непосредственно ведет к нагнетанию напряженности", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, донбасс, украина, дмитрий песков
14:41 20.02.2022 (обновлено: 14:46 20.02.2022)
Песков рассказал о реакции Путина на новости о датах "вторжения" на Украину
Песков: Путин не обращает внимания на публикации о датах "вторжения" России на Украину