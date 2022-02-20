14:28 20.02.2022 (обновлено: 14:29 20.02.2022)
В ГД назвали слова Зеленского о выходе из Будапештского меморандума блефом
Депутат ГД Чепа: слова Зеленского о возможном выходе из Будапештского меморандума — блеф
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном выходе из Будапештского меморандума - очередной блеф и попытка шантажа для получения финансовых вливаний в Украину, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в субботу на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".
"От Зеленского на Мюнхенской конференции мы слышали очередной блеф - попытка шантажа. Он ехал туда с одной главной целью - получение очередных финансовых вливаний в свою страну, ничего другого он не добивается. Шантажирует ту же Европу", - заявил он.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.