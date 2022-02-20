https://ria.ru/20220220/ukraina-1773903174.html

Захарова: Зеленский не понимает, что Западу не нужна сильная Украина

Захарова: Зеленский не понимает, что Западу не нужна сильная Украина - РИА Новости, 20.02.2022

Захарова: Зеленский не понимает, что Западу не нужна сильная Украина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала непонимание президентом Украины Владимиром Зеленским того, что сильная Украина не нужна Западу,... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T13:40

2022-02-20T13:40

2022-02-20T13:40

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала непонимание президентом Украины Владимиром Зеленским того, что сильная Украина не нужна Западу, катастрофой государственности."А публичное непонимание Президентом Украины, что сильной его страна Западу не нужна, и рассуждения на тему, почему деньги выдают только под условия проведения Киевом реформ - это катастрофа государственности", - написала она в своем Telegram-канале.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина