https://ria.ru/20220220/ugrozy-1773941002.html

Бывший замминистра обороны Греции считает угрозы Зеленского опасными

Бывший замминистра обороны Греции считает угрозы Зеленского опасными - РИА Новости, 20.02.2022

Бывший замминистра обороны Греции считает угрозы Зеленского опасными

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном выходе страны из Будапештского меморандума о безъядерном статусе, они относятся к временам... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T18:31

2022-02-20T18:31

2022-02-20T18:43

в мире

владимир зеленский

костас исихос

сша

министерство обороны сша

нато

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770675139_21:3:2829:1583_1920x0_80_0_0_d2a066b346edff5288b33f9e379d19b8.jpg

АФИНЫ, 20 фев - РИА Новости. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном выходе страны из Будапештского меморандума о безъядерном статусе, они относятся к временам холодной войны и показывают, что он не осознает масштаба проблем перед страной, заявил РИА Новости бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции, член партии "Народное единство" ("Лаики энотита"), заместитель председателя международной ассоциации "Друзья Крыма" Костас Исихос.По его словам, Зеленский вернулся к прежнему телевизионному образу комика.Зеленский 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности угрожал, что Будапештский меморандум 1994 года будет признан Киевом недействительным, если Украина не получит гарантии безопасности. По Будапештскому меморандуму, подписанному 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США, Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность."Я думаю, что сегодняшний президент Украины Владимир Зеленский потерял контроль над самообладанием, политическим мышлением и мирными перспективами урегулирования посредством дипломатии. В то время, когда должна получить признание дипломатия, этого не происходит, когда он говорит, что Украина может пересмотреть (соглашение) и вновь стать ядерной державой, то есть иметь ядерное оружие", - сказал бывший первый замминистра обороны.По его словам, таких заявлений не делали даже в НАТО и США."Этого не говорил даже генеральный секретарь НАТО господин (Йенс) Столтенберг, возможно, самый известный ястреб войны в сегодняшнюю эпоху как глава НАТО. Этого не говорил Пентагон. Это говорит господин Зеленский. Или он говорит это в момент, когда потерял политическое хладнокровие, или ему сказали, что он должен сказать. И в первом, и во втором случае это неприемлемо. Это неприемлемо не только для украинского народа. Это неприемлемо для всех народов Европы и всех народов России", - сказал Костас Исихос.Украина в годы СССР участвовала в создании и производстве ядерного оружия и ракет, и в этой связи политик считает весьма опасными заявления украинского президента."Это очень тревожно, очень опасно, заявление господина Зеленского относится к наиболее радикальным временам холодной войны. Зеленскому следовало бы найти способ решения кризиса, особенно когда идут агрессивные действия регулярной украинской армии против Донецка и Луганска", - сказал Исихос."В последние два дня мы видим увеличение числа бомбардировок и случаев применения оружия против мирного населения, против жилых районов, включая столицы двух автономных республик (непризнанные Донецкая и Луганская народные республики – ред.). Господину Зеленскому следовало бы посмотреть, является ли это передвижением регулярной армии или парамилитаристских формирований неонацистских групп, которые находятся плечом к плечу с украинской армией", - сказал греческий политик.Он не исключил, что на Зеленского повлияло его артистическое прошлое.

https://ria.ru/20220220/shans-1773924837.html

https://ria.ru/20220211/zelenskiy-1772324471.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, костас исихос, сша, министерство обороны сша, нато, украина