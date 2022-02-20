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Бывший замминистра обороны Греции считает угрозы Зеленского опасными
Бывший замминистра обороны Греции считает угрозы Зеленского опасными - РИА Новости, 20.02.2022
Бывший замминистра обороны Греции считает угрозы Зеленского опасными
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном выходе страны из Будапештского меморандума о безъядерном статусе, они относятся к временам... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T18:31
2022-02-20T18:43
в мире
владимир зеленский
костас исихос
сша
министерство обороны сша
нато
украина
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АФИНЫ, 20 фев - РИА Новости. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном выходе страны из Будапештского меморандума о безъядерном статусе, они относятся к временам холодной войны и показывают, что он не осознает масштаба проблем перед страной, заявил РИА Новости бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции, член партии "Народное единство" ("Лаики энотита"), заместитель председателя международной ассоциации "Друзья Крыма" Костас Исихос.По его словам, Зеленский вернулся к прежнему телевизионному образу комика.Зеленский 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности угрожал, что Будапештский меморандум 1994 года будет признан Киевом недействительным, если Украина не получит гарантии безопасности. По Будапештскому меморандуму, подписанному 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США, Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность."Я думаю, что сегодняшний президент Украины Владимир Зеленский потерял контроль над самообладанием, политическим мышлением и мирными перспективами урегулирования посредством дипломатии. В то время, когда должна получить признание дипломатия, этого не происходит, когда он говорит, что Украина может пересмотреть (соглашение) и вновь стать ядерной державой, то есть иметь ядерное оружие", - сказал бывший первый замминистра обороны.По его словам, таких заявлений не делали даже в НАТО и США."Этого не говорил даже генеральный секретарь НАТО господин (Йенс) Столтенберг, возможно, самый известный ястреб войны в сегодняшнюю эпоху как глава НАТО. Этого не говорил Пентагон. Это говорит господин Зеленский. Или он говорит это в момент, когда потерял политическое хладнокровие, или ему сказали, что он должен сказать. И в первом, и во втором случае это неприемлемо. Это неприемлемо не только для украинского народа. Это неприемлемо для всех народов Европы и всех народов России", - сказал Костас Исихос.Украина в годы СССР участвовала в создании и производстве ядерного оружия и ракет, и в этой связи политик считает весьма опасными заявления украинского президента."Это очень тревожно, очень опасно, заявление господина Зеленского относится к наиболее радикальным временам холодной войны. Зеленскому следовало бы найти способ решения кризиса, особенно когда идут агрессивные действия регулярной украинской армии против Донецка и Луганска", - сказал Исихос."В последние два дня мы видим увеличение числа бомбардировок и случаев применения оружия против мирного населения, против жилых районов, включая столицы двух автономных республик (непризнанные Донецкая и Луганская народные республики – ред.). Господину Зеленскому следовало бы посмотреть, является ли это передвижением регулярной армии или парамилитаристских формирований неонацистских групп, которые находятся плечом к плечу с украинской армией", - сказал греческий политик.Он не исключил, что на Зеленского повлияло его артистическое прошлое.
https://ria.ru/20220220/shans-1773924837.html
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в мире, владимир зеленский, костас исихос, сша, министерство обороны сша, нато, украина
18:31 20.02.2022 (обновлено: 18:43 20.02.2022)
 
Бывший замминистра обороны Греции считает угрозы Зеленского опасными

Бывший замминистра обороны Греции Исихос: Зеленский не осознает масштаба проблем

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский
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АФИНЫ, 20 фев - РИА Новости. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном выходе страны из Будапештского меморандума о безъядерном статусе, они относятся к временам холодной войны и показывают, что он не осознает масштаба проблем перед страной, заявил РИА Новости бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции, член партии "Народное единство" ("Лаики энотита"), заместитель председателя международной ассоциации "Друзья Крыма" Костас Исихос.
По его словам, Зеленский вернулся к прежнему телевизионному образу комика.
Зеленский 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности угрожал, что Будапештский меморандум 1994 года будет признан Киевом недействительным, если Украина не получит гарантии безопасности. По Будапештскому меморандуму, подписанному 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США, Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность.
"Я думаю, что сегодняшний президент Украины Владимир Зеленский потерял контроль над самообладанием, политическим мышлением и мирными перспективами урегулирования посредством дипломатии. В то время, когда должна получить признание дипломатия, этого не происходит, когда он говорит, что Украина может пересмотреть (соглашение) и вновь стать ядерной державой, то есть иметь ядерное оружие", - сказал бывший первый замминистра обороны.
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По его словам, таких заявлений не делали даже в НАТО и США.
"Этого не говорил даже генеральный секретарь НАТО господин (Йенс) Столтенберг, возможно, самый известный ястреб войны в сегодняшнюю эпоху как глава НАТО. Этого не говорил Пентагон. Это говорит господин Зеленский. Или он говорит это в момент, когда потерял политическое хладнокровие, или ему сказали, что он должен сказать. И в первом, и во втором случае это неприемлемо. Это неприемлемо не только для украинского народа. Это неприемлемо для всех народов Европы и всех народов России", - сказал Костас Исихос.
Украина в годы СССР участвовала в создании и производстве ядерного оружия и ракет, и в этой связи политик считает весьма опасными заявления украинского президента.
"Это очень тревожно, очень опасно, заявление господина Зеленского относится к наиболее радикальным временам холодной войны. Зеленскому следовало бы найти способ решения кризиса, особенно когда идут агрессивные действия регулярной украинской армии против Донецка и Луганска", - сказал Исихос.
"В последние два дня мы видим увеличение числа бомбардировок и случаев применения оружия против мирного населения, против жилых районов, включая столицы двух автономных республик (непризнанные Донецкая и Луганская народные республики – ред.). Господину Зеленскому следовало бы посмотреть, является ли это передвижением регулярной армии или парамилитаристских формирований неонацистских групп, которые находятся плечом к плечу с украинской армией", - сказал греческий политик.
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Он не исключил, что на Зеленского повлияло его артистическое прошлое.

Думаю, что господин Зеленский находится вне реального масштаба и опасности проблем, и, возможно, он вновь вернулся в своем телевизионном образе, как старый комик. Но сейчас происходит не комедия, а древнегреческая трагедия, то, что переживает украинский народ с господином Зеленским и воинственными силами, которые его окружают.

Костас Исихос
бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции
Опубликовано: Наталья Макарова
 
В миреВладимир ЗеленскийКостас ИсихосСШАМинистерство обороны СШАНАТОУкраина
 
 
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