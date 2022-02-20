https://ria.ru/20220220/ucheniya-1773931406.html

Минобороны Украины: продолжение учений России и Белоруссии было ожидаемым

Минобороны Украины: продолжение учений России и Белоруссии было ожидаемым - РИА Новости, 20.02.2022

Минобороны Украины: продолжение учений России и Белоруссии было ожидаемым

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в воскресенье, что продолжение учений РФ и Белоруссии было ожидаемым. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T16:59

2022-02-20T16:59

2022-02-20T16:59

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белоруссия

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алексей резников

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КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в воскресенье, что продолжение учений РФ и Белоруссии было ожидаемым.Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил в воскресенье, что Минск и Москва из-за военной активности у внешних границ Союзного государства (СГ) и обострения в Донбассе решили продолжить совместную проверку сил реагирования СГ."В ближайший период нам следует готовиться сдерживать высокое давление. Враг пытается расшатать Украину изнутри. Запугать и принудить к капитуляции. Но мы устоим. Мы уже сломали вражеский сценарий, потому что были готовы к нему. Также было предсказуемо продолжение учений в Беларуси, и мы заранее приняли соответствующие меры. С каждым днем все больше людей будут осознавать, что мы действительно защищаем Европу. Это откроет возможности для новых союзов и увеличения поддержки на разных уровнях", — цитирует Резникова пресс-служба минобороны.Ранее обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

https://ria.ru/20220220/zelenskiy-1773926657.html

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, белоруссия, в мире, украина, алексей резников