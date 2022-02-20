https://ria.ru/20220220/tranzit-1773852937.html

У украинцев остался последний шанс заработать на российском газе

На Украине придумали способ сохранить транзит газа из России - РИА Новости, 20.02.2022

У украинцев остался последний шанс заработать на российском газе

Транзит российского газа через Украину будет возможен при увеличении поставок голубого топлива в Европу по долгосрочным контрактам, заявил заместитель главного... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T03:19

2022-02-20T03:19

2022-02-20T06:07

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Транзит российского газа через Украину будет возможен при увеличении поставок голубого топлива в Европу по долгосрочным контрактам, заявил заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Максим Минин.По его мнению, причиной спекуляций вокруг "готовящегося вторжения" России на украинскую территорию стали попытки Вашингтона помешать Москве договориться с европейскими партнерами о новых контрактах.В то же время США желают решить проблему дефицита газа на европейском рынке, продавая свой сжиженный природный газ (СПГ) по краткосрочным контрактам. Однако, как отметил автор статьи, Киеву была бы выгодна реализация российского сценария поставок газа в Европу.Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Киев выступает за продление контракта на поставки российского газа через Украину после 2024 года. Действующее соглашение между двумя государствами, заключенное на пять лет, предусматривает прокачку в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров топлива в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию.Президент Владимир Путин в октябре прошлого года отмечал, что Россия готова пролонгировать документ, а при создании экономических и технологических условий — даже увеличить транзит.В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность из-за приписываемых России "опасных действий" у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Власти страны уверены, что утверждения об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220217/zelenskiy-1773206151.html

https://ria.ru/20210915/ukraina-1750132393.html

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

владимир зеленский, владимир путин, сша, киев, нато, газпром, россия, украина, максим минин