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У украинцев остался последний шанс заработать на российском газе
На Украине придумали способ сохранить транзит газа из России - РИА Новости, 20.02.2022
У украинцев остался последний шанс заработать на российском газе
Транзит российского газа через Украину будет возможен при увеличении поставок голубого топлива в Европу по долгосрочным контрактам, заявил заместитель главного... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T03:19
2022-02-20T06:07
владимир зеленский
владимир путин
сша
киев
нато
газпром
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украина
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Транзит российского газа через Украину будет возможен при увеличении поставок голубого топлива в Европу по долгосрочным контрактам, заявил заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Максим Минин.По его мнению, причиной спекуляций вокруг "готовящегося вторжения" России на украинскую территорию стали попытки Вашингтона помешать Москве договориться с европейскими партнерами о новых контрактах.В то же время США желают решить проблему дефицита газа на европейском рынке, продавая свой сжиженный природный газ (СПГ) по краткосрочным контрактам. Однако, как отметил автор статьи, Киеву была бы выгодна реализация российского сценария поставок газа в Европу.Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Киев выступает за продление контракта на поставки российского газа через Украину после 2024 года. Действующее соглашение между двумя государствами, заключенное на пять лет, предусматривает прокачку в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров топлива в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию.Президент Владимир Путин в октябре прошлого года отмечал, что Россия готова пролонгировать документ, а при создании экономических и технологических условий — даже увеличить транзит.В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность из-за приписываемых России "опасных действий" у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Власти страны уверены, что утверждения об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220217/zelenskiy-1773206151.html
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владимир зеленский, владимир путин, сша, киев, нато, газпром, россия, украина, максим минин
03:19 20.02.2022 (обновлено: 06:07 20.02.2022)
 
На Украине придумали способ сохранить транзит газа из России

"Страна.ua": долгосрочные контракты сохранят транзит газа через Украину после запуска СП-2

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Транзит российского газа через Украину будет возможен при увеличении поставок голубого топлива в Европу по долгосрочным контрактам, заявил заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Максим Минин.
По его мнению, причиной спекуляций вокруг "готовящегося вторжения" России на украинскую территорию стали попытки Вашингтона помешать Москве договориться с европейскими партнерами о новых контрактах.
"Россия ставит именно на них, предлагая Европе следующие аргументы: цены на газ по долгосрочным контрактам ниже, чем на спотовом рынке. <…> Россия предлагает зафиксировать Европе увеличение закупок газа в долгосрочной перспективе. И, к слову, именно с этим Москва связывает вопрос продления транзита газа через Украину", — считает Минин.
В то же время США желают решить проблему дефицита газа на европейском рынке, продавая свой сжиженный природный газ (СПГ) по краткосрочным контрактам. Однако, как отметил автор статьи, Киеву была бы выгодна реализация российского сценария поставок газа в Европу.
"Именно в таком случае украинская труба не останется пустой даже после запуска "Северного потока — 2". Поэтому довольно удивительна радость некоторых украинских экспертов по поводу увеличения поставок американского сжиженного газа в Европу. Чем больше его там будет, тем меньше шансов на то, что украинская труба останется заполненной", — пришел к выводу обозреватель.
Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Киев выступает за продление контракта на поставки российского газа через Украину после 2024 года. Действующее соглашение между двумя государствами, заключенное на пять лет, предусматривает прокачку в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров топлива в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию.
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В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность из-за приписываемых России "опасных действий" у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Власти страны уверены, что утверждения об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.
Как изменился транзит российского газа через Украину за 30 лет
15 сентября 2021, 12:42Инфографика
Как изменился транзит российского газа через Украину за 30 лет
Опубликовано: Никита Брыкин
 
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинСШАКиевНАТОГазпромРоссияУкраинаМаксим Минин
 
 
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