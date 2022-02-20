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Автоэксперт рассказал, как быть, если впереди резко затормозил автомобиль
Автоэксперт рассказал, как быть, если впереди резко затормозил автомобиль - РИА Новости, 20.02.2022
Автоэксперт рассказал, как быть, если впереди резко затормозил автомобиль
Чтобы избежать столкновения, когда перед вами резко затормозила машина, нужно очень быстро перенести ногу с педали газа на педаль тормоза и нанести по ней удар... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T04:15
2022-02-20T04:15
авто
общество
россия
егор васильев
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Чтобы избежать столкновения, когда перед вами резко затормозила машина, нужно очень быстро перенести ногу с педали газа на педаль тормоза и нанести по ней удар изо всех сил, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.В этом случае произойдет практически мгновенная блокировка колес автомобиля, и в дело вступит система АБС, которая обеспечит максимально возможное замедление автомобиля, пояснил он.В случае, если вы понимаете, что не успеваете остановиться до препятствия, можно повернуть руль в сторону от него, не снижая интенсивности замедления. Тогда машина будет и тормозить, и поворачивать, объяснил эксперт."Вместе с тем, к маневру на торможении можно прибегать только в том случае, если вы гарантированно не создадите помех другим участникам движения. Иначе, может сложиться ситуация, при которой вина за потенциальное ДТП может быть возложена на вас", — предупредил Васильев.
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Григорий Ивашкин
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авто, общество, россия, егор васильев
04:15 20.02.2022
 
Автоэксперт рассказал, как быть, если впереди резко затормозил автомобиль

Автоэксперт Васильев: если впереди резко затормозил автомобиль, нужно ударить по тормозам

© РИА Новости / Перейти в фотобанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Чтобы избежать столкновения, когда перед вами резко затормозила машина, нужно очень быстро перенести ногу с педали газа на педаль тормоза и нанести по ней удар изо всех сил, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
В этом случае произойдет практически мгновенная блокировка колес автомобиля, и в дело вступит система АБС, которая обеспечит максимально возможное замедление автомобиля, пояснил он.
В случае, если вы понимаете, что не успеваете остановиться до препятствия, можно повернуть руль в сторону от него, не снижая интенсивности замедления. Тогда машина будет и тормозить, и поворачивать, объяснил эксперт.
"Вместе с тем, к маневру на торможении можно прибегать только в том случае, если вы гарантированно не создадите помех другим участникам движения. Иначе, может сложиться ситуация, при которой вина за потенциальное ДТП может быть возложена на вас", — предупредил Васильев.
Водитель за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
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Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
АвтоОбществоРоссияЕгор Васильев
 
 
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