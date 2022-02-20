https://ria.ru/20220220/tormoz-1773846901.html

Автоэксперт рассказал, как быть, если впереди резко затормозил автомобиль

Автоэксперт рассказал, как быть, если впереди резко затормозил автомобиль - РИА Новости, 20.02.2022

Автоэксперт рассказал, как быть, если впереди резко затормозил автомобиль

Чтобы избежать столкновения, когда перед вами резко затормозила машина, нужно очень быстро перенести ногу с педали газа на педаль тормоза и нанести по ней удар... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T04:15

2022-02-20T04:15

2022-02-20T04:15

авто

общество

россия

егор васильев

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Чтобы избежать столкновения, когда перед вами резко затормозила машина, нужно очень быстро перенести ногу с педали газа на педаль тормоза и нанести по ней удар изо всех сил, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.В этом случае произойдет практически мгновенная блокировка колес автомобиля, и в дело вступит система АБС, которая обеспечит максимально возможное замедление автомобиля, пояснил он.В случае, если вы понимаете, что не успеваете остановиться до препятствия, можно повернуть руль в сторону от него, не снижая интенсивности замедления. Тогда машина будет и тормозить, и поворачивать, объяснил эксперт."Вместе с тем, к маневру на торможении можно прибегать только в том случае, если вы гарантированно не создадите помех другим участникам движения. Иначе, может сложиться ситуация, при которой вина за потенциальное ДТП может быть возложена на вас", — предупредил Васильев.

https://ria.ru/20220213/rul-1772522450.html

россия

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Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

авто, общество, россия, егор васильев