https://ria.ru/20220220/tormoz-1773846901.html
Автоэксперт рассказал, как быть, если впереди резко затормозил автомобиль
Автоэксперт рассказал, как быть, если впереди резко затормозил автомобиль - РИА Новости, 20.02.2022
Автоэксперт рассказал, как быть, если впереди резко затормозил автомобиль
Чтобы избежать столкновения, когда перед вами резко затормозила машина, нужно очень быстро перенести ногу с педали газа на педаль тормоза и нанести по ней удар... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T04:15
2022-02-20T04:15
2022-02-20T04:15
авто
общество
россия
егор васильев
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Чтобы избежать столкновения, когда перед вами резко затормозила машина, нужно очень быстро перенести ногу с педали газа на педаль тормоза и нанести по ней удар изо всех сил, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.В этом случае произойдет практически мгновенная блокировка колес автомобиля, и в дело вступит система АБС, которая обеспечит максимально возможное замедление автомобиля, пояснил он.В случае, если вы понимаете, что не успеваете остановиться до препятствия, можно повернуть руль в сторону от него, не снижая интенсивности замедления. Тогда машина будет и тормозить, и поворачивать, объяснил эксперт."Вместе с тем, к маневру на торможении можно прибегать только в том случае, если вы гарантированно не создадите помех другим участникам движения. Иначе, может сложиться ситуация, при которой вина за потенциальное ДТП может быть возложена на вас", — предупредил Васильев.
https://ria.ru/20220213/rul-1772522450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, общество, россия, егор васильев
Автоэксперт рассказал, как быть, если впереди резко затормозил автомобиль
Автоэксперт Васильев: если впереди резко затормозил автомобиль, нужно ударить по тормозам