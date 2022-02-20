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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/stoltenberg-1773848131.html
Глава НАТО обвинил Россию в подготовке "нападения" на Украину
Глава НАТО обвинил Россию в подготовке "нападения" на Украину - РИА Новости, 20.02.2022
Глава НАТО обвинил Россию в подготовке "нападения" на Украину
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире телеканала ARD, что есть все признаки того, что Россия готовит "полномасштабное" наступление на... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T01:26
2022-02-20T06:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
игорь конашенков
владимир путин
москва
россия
украина
нато
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БЕРЛИН, 20 фев — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире телеканала ARD, что есть все признаки того, что Россия готовит "полномасштабное" наступление на Украину. При этом он не назвал признаки, на основании которых сделаны подобные выводы.Генсек НАТО заявил, что Россия, судя по "признакам", намерена создать предлог для нападения. "Мы все знаем, что риск нападения очень высок... Для России еще не поздно пойти на деэскалацию, сделать шаг назад и вступить в политический диалог с НАТО", — сказал Столтенберг.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, игорь конашенков, владимир путин, москва, россия, украина, нато, берлин (город)
01:26 20.02.2022 (обновлено: 06:31 20.02.2022)
 
Глава НАТО обвинил Россию в подготовке "нападения" на Украину

Глава НАТО Столтенберг обвинил Россию в подготовке "полномасштабного нападения" на Украину

© REUTERS / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принимает участие в круглом столе министров обороны стран НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принимает участие в круглом столе министров обороны стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принимает участие в круглом столе министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 фев — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире телеканала ARD, что есть все признаки того, что Россия готовит "полномасштабное" наступление на Украину. При этом он не назвал признаки, на основании которых сделаны подобные выводы.

"Все признаки говорят о том, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину. Мы видим,... что войска не отводят, как сообщает Россия, вместо этого прибывают новые войска", — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что Россия, судя по "признакам", намерена создать предлог для нападения. "Мы все знаем, что риск нападения очень высок... Для России еще не поздно пойти на деэскалацию, сделать шаг назад и вступить в политический диалог с НАТО", — сказал Столтенберг.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
00:54
Столтенберг заявил о готовности НАТО выслушать обеспокоенности России
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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Опубликовано: Никита Стома
 
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