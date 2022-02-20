01:26 20.02.2022 (обновлено: 06:31 20.02.2022)
Глава НАТО обвинил Россию в подготовке "нападения" на Украину
Глава НАТО Столтенберг обвинил Россию в подготовке "полномасштабного нападения" на Украину
© REUTERS / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принимает участие в круглом столе министров обороны стран НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принимает участие в круглом столе министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 фев — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире телеканала ARD, что есть все признаки того, что Россия готовит "полномасштабное" наступление на Украину. При этом он не назвал признаки, на основании которых сделаны подобные выводы.
"Все признаки говорят о том, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину. Мы видим,... что войска не отводят, как сообщает Россия, вместо этого прибывают новые войска", — заявил Столтенберг.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Опубликовано: Никита Стома