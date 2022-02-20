https://ria.ru/20220220/ssha-1773948489.html

В комитете "Россия-Донбасс" рассказали, зачем США нужна война в регионе

В комитете "Россия-Донбасс" рассказали, зачем США нужна война в регионе - РИА Новости, 20.02.2022

В комитете "Россия-Донбасс" рассказали, зачем США нужна война в регионе

Война в Донбассе нужна США, чтобы с помощью Украины втянуть Россию в конфронтацию, заявил РИА Новости координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс"... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T19:44

2022-02-20T19:44

2022-02-20T19:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

джо байден

денис пушилин

донецкая народная республика

сша

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Война в Донбассе нужна США, чтобы с помощью Украины втянуть Россию в конфронтацию, заявил РИА Новости координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Козенко считает, что один звонок президента США Джо Байдена Зеленскому заставил бы того выполнять минские соглашения."И тот факт, что этого не происходит, четко дает ответ, кому и для чего нужна эта война. Украина нужна Западу лишь для конфронтации с Россией", - сказал Козенко. По его словам, Украина давно фактически в одностороннем порядке вышла из минских соглашений, продолжая полностью игнорировать взятые на себя международные обязательства.По его словам, в условиях значительного обострения ситуации решение об эвакуации населения народных республик — единственно верное. "Донбасс продолжает находиться на передовой. Такого количества обстрелов местные не помнят с 2015 года. В народных республиках сейчас проживает около миллиона наших граждан, граждан РФ. Во избежание дальнейшего истребления мирного населения необходимы решительные действия России для обеспечения защиты наших сограждан и соотечественников", - заявил Козенко.Ранее он рассказал, что передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для помощи жителям и защиты их права на самоопределение.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, джо байден, денис пушилин, донецкая народная республика, сша, россия, ситуация в днр и лнр, вооруженный конфликт на востоке украины