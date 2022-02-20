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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/ssha-1773948489.html
В комитете "Россия-Донбасс" рассказали, зачем США нужна война в регионе
В комитете "Россия-Донбасс" рассказали, зачем США нужна война в регионе - РИА Новости, 20.02.2022
В комитете "Россия-Донбасс" рассказали, зачем США нужна война в регионе
Война в Донбассе нужна США, чтобы с помощью Украины втянуть Россию в конфронтацию, заявил РИА Новости координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс"... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T19:44
2022-02-20T19:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
джо байден
денис пушилин
донецкая народная республика
сша
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Война в Донбассе нужна США, чтобы с помощью Украины втянуть Россию в конфронтацию, заявил РИА Новости координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Козенко считает, что один звонок президента США Джо Байдена Зеленскому заставил бы того выполнять минские соглашения."И тот факт, что этого не происходит, четко дает ответ, кому и для чего нужна эта война. Украина нужна Западу лишь для конфронтации с Россией", - сказал Козенко. По его словам, Украина давно фактически в одностороннем порядке вышла из минских соглашений, продолжая полностью игнорировать взятые на себя международные обязательства.По его словам, в условиях значительного обострения ситуации решение об эвакуации населения народных республик — единственно верное. "Донбасс продолжает находиться на передовой. Такого количества обстрелов местные не помнят с 2015 года. В народных республиках сейчас проживает около миллиона наших граждан, граждан РФ. Во избежание дальнейшего истребления мирного населения необходимы решительные действия России для обеспечения защиты наших сограждан и соотечественников", - заявил Козенко.Ранее он рассказал, что передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для помощи жителям и защиты их права на самоопределение.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Наталья Макарова
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в мире, владимир зеленский, джо байден, денис пушилин, донецкая народная республика, сша, россия, ситуация в днр и лнр, вооруженный конфликт на востоке украины
19:44 20.02.2022 (обновлено: 19:46 20.02.2022)
 
В комитете "Россия-Донбасс" рассказали, зачем США нужна война в регионе

Координатор комитета "Россия-Донбасс" Козенко: США хотят втянуть Россию в конфронтацию

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Война в Донбассе нужна США, чтобы с помощью Украины втянуть Россию в конфронтацию, заявил РИА Новости координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Козенко считает, что один звонок президента США Джо Байдена Зеленскому заставил бы того выполнять минские соглашения.
"И тот факт, что этого не происходит, четко дает ответ, кому и для чего нужна эта война. Украина нужна Западу лишь для конфронтации с Россией", - сказал Козенко. По его словам, Украина давно фактически в одностороннем порядке вышла из минских соглашений, продолжая полностью игнорировать взятые на себя международные обязательства.
По его словам, в условиях значительного обострения ситуации решение об эвакуации населения народных республик — единственно верное. "Донбасс продолжает находиться на передовой. Такого количества обстрелов местные не помнят с 2015 года. В народных республиках сейчас проживает около миллиона наших граждан, граждан РФ. Во избежание дальнейшего истребления мирного населения необходимы решительные действия России для обеспечения защиты наших сограждан и соотечественников", - заявил Козенко.
Ранее он рассказал, что передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для помощи жителям и защиты их права на самоопределение.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДжо БайденДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке Украины
 
 
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