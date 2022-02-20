19:44 20.02.2022 (обновлено: 19:46 20.02.2022)
В комитете "Россия-Донбасс" рассказали, зачем США нужна война в регионе
Координатор комитета "Россия-Донбасс" Козенко: США хотят втянуть Россию в конфронтацию
Украинские военные
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Война в Донбассе нужна США, чтобы с помощью Украины втянуть Россию в конфронтацию, заявил РИА Новости координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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Козенко считает, что один звонок президента США Джо Байдена Зеленскому заставил бы того выполнять минские соглашения.
"И тот факт, что этого не происходит, четко дает ответ, кому и для чего нужна эта война. Украина нужна Западу лишь для конфронтации с Россией", - сказал Козенко. По его словам, Украина давно фактически в одностороннем порядке вышла из минских соглашений, продолжая полностью игнорировать взятые на себя международные обязательства.
По его словам, в условиях значительного обострения ситуации решение об эвакуации населения народных республик — единственно верное. "Донбасс продолжает находиться на передовой. Такого количества обстрелов местные не помнят с 2015 года. В народных республиках сейчас проживает около миллиона наших граждан, граждан РФ. Во избежание дальнейшего истребления мирного населения необходимы решительные действия России для обеспечения защиты наших сограждан и соотечественников", - заявил Козенко.
Ранее он рассказал, что передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для помощи жителям и защиты их права на самоопределение.
Опубликовано: Наталья Макарова