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Блинкен выразил обеспокоенность решением Москвы и Минска продолжить учения

Блинкен выразил обеспокоенность решением Москвы и Минска продолжить учения - РИА Новости, 20.02.2022

Блинкен выразил обеспокоенность решением Москвы и Минска продолжить учения

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение Белоруссии и РФ "продолжить военные учения" вызывает беспокойство. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T17:13

2022-02-20T17:13

2022-02-20T17:26

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение Белоруссии и РФ "продолжить военные учения" вызывает беспокойство."Это так", - сказал Блинкен CNN в ответ на соответствующий вопрос.Он отметил, что ситуация в Донбассе развивается именно так, как предсказывали США: якобы происходит попытка создания "ложного предлога" для эскалации.Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщал в воскресенье, что Минск и Москва из-за военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения в Донбассе решили продолжить совместную проверку сил реагирования. По его словам, генеральные штабы вооруженных сил Белоруссии и России выработают дальнейшие совместные шаги, направленные на недопущение войны в своем регионе.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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