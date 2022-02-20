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Лондон придумал новые сроки вторжения России на Украину
Глава МИД Британии назвала новые сроки "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 20.02.2022
Лондон придумал новые сроки вторжения России на Украину
Россия может напасть на Украину уже на следующей неделе, приводит агентство Reuters слова министра иностранных дел Великобритании Лизы Трасс. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T08:43
2022-02-20T11:33
в мире
украина
великобритания
лиз трасс
россия
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия может напасть на Украину уже на следующей неделе, приводит агентство Reuters слова министра иностранных дел Великобритании Лизы Трасс.По мнению Трасс, Европа столкнулась с самой серьезной угрозой безопасности с начала XX века."Боюсь, что Россия не воспринимает всерьез возможность дипломатического урегулирования", — заявила она.Ранее глава МИД Великобритании рассказала в интервью газете Mail On Sunday о создании правительственного информационного центра, направленного на борьбу с "дезинформацией" со стороны России на фоне ситуации вокруг Украины.В конце февраля руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Прежде всего эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО рядом с российской границей.
https://ria.ru/20220220/ataka-1773851292.html
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в мире, украина, великобритания, лиз трасс, россия
08:43 20.02.2022 (обновлено: 11:33 20.02.2022)
 
Глава МИД Британии назвала новые сроки "вторжения" России на Украину

Глава МИД Великобритании Трасс предрекла вторжение России на Украину на следующей неделе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия может напасть на Украину уже на следующей неделе, приводит агентство Reuters слова министра иностранных дел Великобритании Лизы Трасс.
"Наихудший сценарий развития событий может произойти уже на следующей неделе. Реальность такова, что Россия пытается повернуть время вспять", — утверждает она.
По мнению Трасс, Европа столкнулась с самой серьезной угрозой безопасности с начала XX века.
"Боюсь, что Россия не воспринимает всерьез возможность дипломатического урегулирования", — заявила она.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
02:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Белом доме заявили, что Россия может "атаковать" Украину в любой момент
Ранее глава МИД Великобритании рассказала в интервью газете Mail On Sunday о создании правительственного информационного центра, направленного на борьбу с "дезинформацией" со стороны России на фоне ситуации вокруг Украины.
В конце февраля руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Прежде всего эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО рядом с российской границей.
Президент США Джо Байден во время специального обращения - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
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Опубликовано: Влада Икрамова
 
В миреУкраинаВеликобританияЛиз ТрассРоссия
 
 
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