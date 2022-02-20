https://ria.ru/20220220/sroki-1773865752.html

Лондон придумал новые сроки вторжения России на Украину

Глава МИД Британии назвала новые сроки "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 20.02.2022

Лондон придумал новые сроки вторжения России на Украину

Россия может напасть на Украину уже на следующей неделе, приводит агентство Reuters слова министра иностранных дел Великобритании Лизы Трасс. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T08:43

2022-02-20T08:43

2022-02-20T11:33

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия может напасть на Украину уже на следующей неделе, приводит агентство Reuters слова министра иностранных дел Великобритании Лизы Трасс.По мнению Трасс, Европа столкнулась с самой серьезной угрозой безопасности с начала XX века."Боюсь, что Россия не воспринимает всерьез возможность дипломатического урегулирования", — заявила она.Ранее глава МИД Великобритании рассказала в интервью газете Mail On Sunday о создании правительственного информационного центра, направленного на борьбу с "дезинформацией" со стороны России на фоне ситуации вокруг Украины.В конце февраля руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Прежде всего эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО рядом с российской границей.

https://ria.ru/20220220/ataka-1773851292.html

https://ria.ru/20220219/bayden-1773792415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, великобритания, лиз трасс, россия