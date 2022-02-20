Как в боевике. Бой спецназовцев ДНР с украинскими диверсантами попал на видео

11:50 20.02.2022 (обновлено: 14:01 20.02.2022)
Появилось видео спецоперации по поимке украинских диверсантов в ДНР
Донецкий телеканал "Оплот.ТВ" опубликовал видео поимки украинских диверсантов в ДНР
© REUTERS / Alexander ErmochenkoВоеннослужащий Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Донецкий телеканал "Оплот.ТВ" опубликовал видео захвата украинских диверсантов.
На кадрах показан интенсивный бой с использованием БТР. В столкновении двое спецназовцев ДНР получили ранения.
Как заявляли в Министерстве госбезопасности ДНР, обезвреженная диверсионно-террористическая группа планировала подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций на территории самопровозглашенной республики.
На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась: Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной Минскими соглашениями техники. Из-за этого власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Опубликовано: Максим Зубков