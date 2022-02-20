https://ria.ru/20220220/spetsoperatsiya-1773888830.html

Как в боевике. Бой спецназовцев ДНР с украинскими диверсантами попал на видео

Появилось видео спецоперации по поимке украинских диверсантов в ДНР - РИА Новости, 20.02.2022

Как в боевике. Бой спецназовцев ДНР с украинскими диверсантами попал на видео

Донецкий телеканал "Оплот.ТВ" опубликовал видео захвата украинских диверсантов. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T11:50

2022-02-20T11:50

2022-02-20T14:01

донецкая народная республика

в мире

оон

нато

ситуация в днр и лнр

сша

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773751368_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b6d90eac2bb57aae4c0b7d6073ff414.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Донецкий телеканал "Оплот.ТВ" опубликовал видео захвата украинских диверсантов.На кадрах показан интенсивный бой с использованием БТР. В столкновении двое спецназовцев ДНР получили ранения.Как заявляли в Министерстве госбезопасности ДНР, обезвреженная диверсионно-террористическая группа планировала подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций на территории самопровозглашенной республики.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась: Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной Минскими соглашениями техники. Из-за этого власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию. Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

донецкая народная республика, в мире, оон, нато, ситуация в днр и лнр, сша, москва