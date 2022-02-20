20:43 20.02.2022 (обновлено: 21:34 20.02.2022)
В ЛНР зафиксировали прибытие украинского спецназа к линии соприкосновения
В ЛНР зафиксировали прибытие украинского спецназа к линии соприкосновения в Донбассе
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала украинский спецназ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"В район населенного пункта Болотенное отмечено прибытие двух групп отдельного центра сил специальных операций "Запад" в составе пятнадцати боевиков каждая. Основной задачей прибывших подразделений украинского спецназа является проведение диверсий и разведывательных действий", — сообщил он.
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Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
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Опубликовано: Ольга Филиппова