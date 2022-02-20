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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/spetsnaz-1773954063.html
В ЛНР зафиксировали прибытие украинского спецназа к линии соприкосновения
В ЛНР зафиксировали прибытие украинского спецназа к линии соприкосновения - РИА Новости, 20.02.2022
В ЛНР зафиксировали прибытие украинского спецназа к линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала украинский спецназ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T20:43
2022-02-20T21:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
украина
донбасс
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ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала украинский спецназ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко."В район населенного пункта Болотенное отмечено прибытие двух групп отдельного центра сил специальных операций "Запад" в составе пятнадцати боевиков каждая. Основной задачей прибывших подразделений украинского спецназа является проведение диверсий и разведывательных действий", — сообщил он.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
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Ольга Филиппова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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в мире, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина, донбасс
20:43 20.02.2022 (обновлено: 21:34 20.02.2022)
 
В ЛНР зафиксировали прибытие украинского спецназа к линии соприкосновения

В ЛНР зафиксировали прибытие украинского спецназа к линии соприкосновения в Донбассе

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала украинский спецназ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"В район населенного пункта Болотенное отмечено прибытие двух групп отдельного центра сил специальных операций "Запад" в составе пятнадцати боевиков каждая. Основной задачей прибывших подразделений украинского спецназа является проведение диверсий и разведывательных действий", — сообщил он.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 08:00
Операция по принуждению России к войне провалилась
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныУкраинаДонбасс
 
 
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