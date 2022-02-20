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Язык СССР. "Будь готов!" и "Долой стыд!": о советском детстве и юности
Язык СССР. "Будь готов!" и "Долой стыд!": о советском детстве и юности - РИА Новости, 20.02.2022
Язык СССР. "Будь готов!" и "Долой стыд!": о советском детстве и юности
Чем занимались пионеры, октябрята и тимуровцы? Как появились названия игр "классики" и "казаки-разбойники"? Зачем нужна была "зарница" и почему она так называлась? Когда появился пионербол? На чем держалась "дружба народов"? И правда ли, что легендарную фразу "в СССР секса нет" очень сильно исказили?
2022-02-20T12:00
2022-02-20T12:00
2022-02-20T12:00
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ссср
музей современной истории россии
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Язык СССР. «Будь готов!» и «Долой стыд!»: о советском детстве и юности
Чем занимались пионеры, октябрята и тимуровцы? Как появились названия игр «классики» и «казаки-разбойники»? Зачем нужна была «зарница» и почему она так называлась? Когда появился пионербол? На чем держалась «дружба народов»? И правда ли, что легендарную фразу «в СССР секса нет» очень сильно исказили?
audio/mpeg
Язык СССР. «Будь готов!» и «Долой стыд!»: о советском детстве и юности
Чем занимались пионеры, октябрята и тимуровцы? Как появились названия игр «классики» и «казаки-разбойники»? Зачем нужна была «зарница» и почему она так называлась? Когда появился пионербол? На чем держалась «дружба народов»? И правда ли, что легендарную фразу «в СССР секса нет» очень сильно исказили?
audio/mpeg
Эпизод подготовлен совместно с Музеем современной истории России.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаГолос эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Дарья Дубинина и Юлия МирейЗвукорежиссер Андрей Темнов
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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подкаст, грамотность, история, ссср, музей современной истории россии, аудио
Язык СССР. "Будь готов!" и "Долой стыд!": о советском детстве и юности
Чем занимались пионеры, октябрята и тимуровцы? Как появились названия игр "классики" и "казаки-разбойники"? Зачем нужна была "зарница" и почему она так называлась? Когда появился пионербол? На чем держалась "дружба народов"? И правда ли, что легендарную фразу "в СССР секса нет" очень сильно исказили?