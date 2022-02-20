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Зеленский провел совещание с силовиками по ситуации в Донбассе
Зеленский провел совещание с силовиками по ситуации в Донбассе - РИА Новости, 20.02.2022
Зеленский провел совещание с силовиками по ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский после возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности провел совещание с руководством сил безопасности и обороны,... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T01:03
2022-02-20T01:07
в мире
владимир зеленский
ростовская область
луганская народная республика
донбасс
мюнхенская конференция по безопасности
киев
украина
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КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности провел совещание с руководством сил безопасности и обороны, которое состоялось в киевском международном аэропорту "Борисполь".Также на совещании речь шла о неотложных проблемах гуманитарного характера и путях их решения."Участники совещания обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий и шаги Украины в случае реализации каждого из них. Владимир Зеленский дал поручение по актуальному дополнительному материально-техническому обеспечению войск", — говорится в сообщении.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, ростовская область, луганская народная республика, донбасс, мюнхенская конференция по безопасности, киев, украина
01:03 20.02.2022 (обновлено: 01:07 20.02.2022)
 
Зеленский провел совещание с силовиками по ситуации в Донбассе

Зеленский провел совещание с силовиками по ситуации в Донбассе и на границе с Россией

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности провел совещание с руководством сил безопасности и обороны, которое состоялось в киевском международном аэропорту "Борисполь".

"Глава государства заслушал подробные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и состоянии боевой готовности войск. Президент получил актуальную информацию от разведывательных служб по ситуации на территории России и Беларуси вдоль украинской границы, а также на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей", — сообщили пресс-служба президента.

Также на совещании речь шла о неотложных проблемах гуманитарного характера и путях их решения.
"Участники совещания обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий и шаги Украины в случае реализации каждого из них. Владимир Зеленский дал поручение по актуальному дополнительному материально-техническому обеспечению войск", — говорится в сообщении.
В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 18:23
Зеленский предложил Путину встретиться
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ЗеленскийРостовская областьЛуганская Народная РеспубликаДонбассМюнхенская конференция по безопасностиКиевУкраина
 
 
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