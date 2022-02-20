https://ria.ru/20220220/soveschanie-1773846629.html

Зеленский провел совещание с силовиками по ситуации в Донбассе

Зеленский провел совещание с силовиками по ситуации в Донбассе - РИА Новости, 20.02.2022

Зеленский провел совещание с силовиками по ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский после возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности провел совещание с руководством сил безопасности и обороны,... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T01:03

2022-02-20T01:03

2022-02-20T01:07

в мире

владимир зеленский

ростовская область

луганская народная республика

донбасс

мюнхенская конференция по безопасности

киев

украина

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КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности провел совещание с руководством сил безопасности и обороны, которое состоялось в киевском международном аэропорту "Борисполь".Также на совещании речь шла о неотложных проблемах гуманитарного характера и путях их решения."Участники совещания обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий и шаги Украины в случае реализации каждого из них. Владимир Зеленский дал поручение по актуальному дополнительному материально-техническому обеспечению войск", — говорится в сообщении.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

донбасс

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир зеленский, ростовская область, луганская народная республика, донбасс, мюнхенская конференция по безопасности, киев, украина