01:03 20.02.2022 (обновлено: 01:07 20.02.2022)
Зеленский провел совещание с силовиками по ситуации в Донбассе
Зеленский провел совещание с силовиками по ситуации в Донбассе и на границе с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности провел совещание с руководством сил безопасности и обороны, которое состоялось в киевском международном аэропорту "Борисполь".
"Глава государства заслушал подробные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и состоянии боевой готовности войск. Президент получил актуальную информацию от разведывательных служб по ситуации на территории России и Беларуси вдоль украинской границы, а также на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей", — сообщили пресс-служба президента.
Также на совещании речь шла о неотложных проблемах гуманитарного характера и путях их решения.
"Участники совещания обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий и шаги Украины в случае реализации каждого из них. Владимир Зеленский дал поручение по актуальному дополнительному материально-техническому обеспечению войск", — говорится в сообщении.
В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
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Опубликовано: Никита Стома